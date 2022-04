Atlético gegen City live: Wo läuft die Champions League heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Atlético Madrid und Manchester City steigt am Mittwoch - wo läuft das Spiel im TV und Stream? © Imago/Nigel Keene

Im Hinspiel gegen Manchester City wurde Atlético viel kritisiert, jetzt muss der Rückstand gedreht werden. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Madrid ‒ Ganz Europa kennt mittlerweile den Stil, den Diego Simeone spielen lässt. Robust, stark im Zweikampf und defensiv-orientiert hat sich Atlético Madrid einen Namen in der Champions League gemacht. „Die größten Rabauken im europäischen Fußball“, wurden sie von Thomas Müller getauft. Wo dieser Titel herkommt, haben Fußball-Fans im Viertelfinal-Hinspiel gegen Manchester City gesehen. Die Rojiblanco haben keinen Torschuss abgegeben und sich einzig und allein darauf konzentriert, den Kasten gegen den Angriff von Pep Guardiola dichtzuhalten.

Für Kevin de Bruyne hat das trotzdem nicht gereicht. Der Belgier erzielte in der 70. Minute die Führung und sorgt damit möglicherweise für eine andere Spielweise im Rückspiel. „Es war sehr hart, die haben gefühlt mit einer Fünferkette und einem Fünfer-Mittelfeld gespielt, da gab es kaum Räume. Jeder, der uns für die Offensive kritisiert, sollte es selbst mal im Training versuchen, dagegen anzuspielen“, so der City-Star, der auch weiß: Wenn Atlético das Halbfinale erreichen will, muss ein Tor erzwungen werden.

UEFA Champions League, Viertelfinale Rückspiel Atlético Madrid - Manchester City Anstoß 13. April 2022, 21 Uhr Stadion Wanda Metropolitano Schiedsrichter Daniel Siebert

Champions League live: Guardiola beklagt „prähistorische“ Spielweise - Simeone sauer

Geht es nach Atléticos Mittelfeld-Ass Koke hätte das Hinspiel kaum besser laufen können: „Wir haben für beide Spiele einen Plan und der ist immer noch intakt. Jetzt wollen wir das Spiel gewinnen, uns an unseren Plan halten und versuchen, diesen durchzusetzen.“ Der Kapitän der Madrilenen machte nach dem Hinspiel mit einer kleinen Spitze gegen Pep Guardiola auf sich aufmerksam. Nachdem der City-Coach die Spielweise Atléticos als „prähistorisch“ bezeichnete, griff Koke diesen Begriff in einem Social-Media-Post auf.

Auch Diego Simeone reagierte auf den Spruch Guardiolas auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und zeigte sich davon alles andere als begeistert. „Ich trainiere seit 2005 und habe bis heute nie einen Kollegen von mir schlecht gemacht. Ich fühle mich in mein Gegenüber hinein und versuche zu verstehen, dass es verschiedene Arten und Weisen gibt, wie jemand lebt und was er fühlt“, stellte Simeone klar. Er versuche, seine Kollegen „immer, immer“ zu respektieren. Vor dem Spiel ist also mächtig Zündstoff geboten ‒ auch wenn Atlético Madrid dank Simeones Mentalität traditionell keine zusätzliche Motivation nötig hat.

Atlético Madrid - Manchester City: Wer überträgt die Champions League heute live im TV und Stream?

Deutsche Fans müssen für die heutige Übertragung der Champions League auf den Streamingdienst DAZN zurückgreifen. Der Stream beginnt am 20.30 Uhr und wird von Tobi Wahnschaffe moderiert. Kommentator Lukas Schonmüller führt gemeinsam mit Experte Benny Lauth durch das Spiel und Reporter Max Siebald ist vor Ort. Zeitgleich ist dort außerdem die Partie zwischen dem FC Liverpool und Benfica zu sehen.

Wer beide Spiele mitbekommen möchte, kann außerdem auf die Konferenz zugreifen. Diese wird von Freddy Harder und Jan Platte kommentiert. Für DAZN ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig, das je nach Preis monatlich oder jährlich gekündigt werden kann.

Ab 23.00 Uhr zeigt das ZDF in einer Champions-League-Sendung die Highlights der Viertelfinal-Partien. Sven Voss moderiert gemeinsam mit Martina Voss-Tecklenburg. (ta)

Champions League heute live: Die Übertragung von Atlético Madrid - Manchester City in der Übersicht

Begegnung Atlético Madrid - Manchester City TV - Live-Stream DAZN