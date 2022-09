Welche Champions-League-Spiele laufen bei Amazon Prime Video?

Mit Bayern, BVB und Frankfurt

Wer gewinnt die Champions League in dieser Saison? Prime Video und DAZN übertragen die Spiele live.

Prime Video zeigt Champions-League-Spiele auch in der Saison 2022/23. Erfahren Sie hier, welche Königsklassen-Duelle live und exklusiv bei Amazon zu sehen sind.

Jeder Fußball-Fan kennt sie, jedes Kind träumt davon, sie einmal live auf dem Rasen zu hören: die Champions-League-Hymne. 32 Mannschaften jagen der begehrtesten Vereinstrophäe im europäischen Fußball wieder nach. Der FC Bayern München zählt zu den Top-Favoriten auf den Gewinn des Henkelpotts. Doch nicht nur der Rekordmeister ist aus Deutschland dabei. Erstmals in der Geschichte der Champions League ist die Bundesliga mit gleich fünf Teams vertreten. Neben den Bayern sind dies Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen sowie Eintracht Frankfurt. Die Hessen sind als amtierender Europa-League-Sieger automatisch für die Königsklasse qualifiziert. Doch wer überträgt die Spiele überhaupt? Das erfahren Sie hier.

Wer überträgt die Champions League 2022/23?

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans: Auch in dieser Saison wird die Champions League bei DAZN und Amazon Prime Video zu sehen sein. DAZN überträgt dabei die Mehrzahl der Spiele, während sich Prime Video die Exklusivrechte an sechs Gruppenspielen, jeweils dienstags, gesichert hat. Auch in der K.o.-Phase wird Amazon Duelle übertragen.

Welche Champions-League-Spiele zeigt Prime Video?

Diese sechs Gruppenspiele zeigt Amazon Prime Video exklusiv:

1. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Kopenhagen, 6. September (18:45 Uhr)

2. Spieltag: FC Bayern München - FC Barcelona, 13. September (21:00 Uhr)

3. Spieltag: Eintracht Frankfurt - Tottenham Hotspur, 4. Oktober (21:00 Uhr)

4. Spieltag: Borussia Dortmund - FC Sevilla, 11. Oktober (21:00 Uhr)

5. Spieltag: Borussia Dortmund - Manchester City, 25. Oktober (21:00 Uhr)

6. Spieltag: FC Bayern München - Inter Mailand, 1. November (21:00 Uhr)

