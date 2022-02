Champions League: Titelverteidiger Havert setzt sich mit 2:0-Sieg gegen Lille durch

Champions League: Titelverteidiger Havert setzt sich mit 2:0-Sieg gegen Lille durch

Der deutsche Fußballtrainer Thomas Tuchel hat mit Club-Weltmeister FC Chelsea einen wichtigen Schritt in Richtung Champions-League-Viertelfinale gemacht.

London - Auch dank des starken deutschen Nationalspielers Kai Havertz setzte sich der Titelverteidiger am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel mit 2:0 (1:0) gegen den OSC Lille aus Frankreich durch. Außerdem trennten sich der FC Villarreal und Juventus Turin 1:1 (0:1). Havertz, der für den formschwachen Belgier Romelu Lukaku ins Sturmzentrum rückte, schoss die überlegenen Blues an der Londoner Stamford Bridge schon nach acht Minuten in Führung. Der frühere Dortmunder Christian Pulisic (63.) machte alles klar für den Favoriten, der gleich zweimal Verletzungspech hatte. Innerhalb von zehn Minuten verließen Mateo Kovacic und Hakim Ziyech humpelnd den Platz. Der Außenseiter aus Frankreich spielte vor allem in der ersten Halbzeit gut mit, wurde aber zu selten gefährlich vor dem gegnerischen Tor, so dass Chelsea-Keeper Edouard Mendy kaum geprüft wurde. Tuchels Mannschaft geht damit als klarer Favorit in das Achtelfinal-Rückspiel in Lille, das am 16. März stattfindet. (dpa)