Champions League: UEFA prüft Schiedsrichterbericht nach PSG aus bei Real Madrid

Teilen

Führung verspielt: PSG scheidet in Paris aus. Jetzt überprüft die UEFA den Schiedsrichterbericht des Achtelfinals © AFP/Alain Jocard

Nach dem Champions-League-Aus von Paris Saint-Germain bei Real Madrid und Medienberichten über ein Fehlverhalten der PSG-Vereinsführung prüft die UEFA den mittlerweile eingegangenen Bericht des Schiedsrichters.

Madrid - Das teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Weiter wollte sich die UEFA vorerst nicht äußern.

PSG war am Mittwochabend trotz des 1:0-Sieges im Hinspiel durch die 1:3-Niederlage in Madrid noch im Achtelfinale ausgeschieden. Berichten spanischer und französischer Medien zufolge sollen der katarische Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi und der brasilianische PSG-Sportdirektor Leonardo danach versucht haben, in die Kabine der Unparteiischen um Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen. In Berichten war auch davon die Rede, Al-Khelaifi und Leonardo seien in der Kabine gewesen.



Der Unmut der PSG-Verantwortlichen soll sich am Tor zum Ausgleich entzündet haben, weil sie dort ein Foul am italienischen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma gesehen hätten. Real-Kapitän Karim Benzema hatte danach auch die weiteren beiden Tore erzielt und die Gastgeber noch ins Viertelfinale gebracht. PSG war zunächst durch Kylian Mbappé in Führung gegangen, dem auch das Tor im Hinspiel gelungen war. (dpa)