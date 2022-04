FC Liverpool – Benfica Lissabon im Live-Ticker: Klopp will Halbfinale gegen Bayern-Bezwinger Villarreal klarmachen

Von: Tom Offinger

Im Viertelfinalrückspiel der Champions League empfängt der FC Liverpool den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Der Live-Ticker zum Mitlesen.

Im Viertelfinale der Champions League* stehen die Rückspiele an.

Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp empfängt heute Benfica Lissabon.

Die Engländer konnten das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden.

FC Liverpool - Benfica Lissabon -:- (-:-), Viertelfinal-Rückspiel

Liverpool – Zwei Plätze sind vergeben, zwei Tickets für das Halbfinale sind noch offen – die Champions League geht in ihre alles entscheidende Phase. Mit dem FC Liverpool* und Benfica Lissabon* sind noch zwei traditionsreiche Vereine im Rennen, die in ihrer Historie bereits einige europäische Titel gewinnen konnten. Als Favoriten gehen aber ganz klar die Engländer in die Partie: Zum einen konnte die Mannschaft von Jürgen Klopp im Hinspiel bereits einen ordentlichen 3:1-Vorsprung* erspielen, zum anderen sollten die „Reds“ dem portugiesischen Meister auch qualitativ überlegen sein.

FC Liverpool gegen Benfica Lissabon: Jürgen Klopp warnt vor Portugiesen

Trotz der hervorragenden Ausgangsposition warnt der Deutsche vorab vor Lissabon: „Wir sehen es als ein sehr wichtiges Spiel für uns. Wir haben letztes Jahr so hart versucht, uns für die Champions League zu qualifizieren, und jetzt können wir es bis ins Halbfinale schaffen, was unglaublich ist.“ Schon im Achtelfinale hatte Liverpool von einem 2:0-Hinspielsieg profitiert, Inter Mailand schnupperte mit einem 1:0 im Rückspiel schon fast an einem Comeback. In der heimischen Anfield Road werden die Engländer dennoch nichts anbrennen lassen wollen.

Eines ist hingegen schon sicher: Im Halbfinale wartet mit dem FC Villarreal ein schwerer Gegner. Die Spanier warfen neben dem FC Bayern auch Juventus Turin aus der Königsklasse und strotzen derzeit nur so vor Selbstvertrauen. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA (to)