Champions League: Wo läuft Inter Mailand gegen Benfica Lissabon live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Benfica Lissabon steht vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Inter Mailand mit dem Rücken zur Wand. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Mailand - In der Champions League hat Inter Mailand vor dem Viertelfinal-Rückspiel gegen Benfica Lissabon gute Chancen auf das Halbfinale. Das Hinspiel in Lissabon konnten die Mailänder mit 2:0 für sich entscheiden. Das Rückspiel steigt am Mittwoch, 19. April 2023, um 21 Uhr im Stadio Giuseppe Meazza in Mailand.

Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse: Inter gegen Benfica wird live bei DAZN gezeigt

Das Rückspiel zwischen Inter und Benfica wird ab 21 Uhr live und exklusiv beim Streaming-Portal DAZN übertragen.

Kommentiert wird die Partie von Marco Hagemann zusammen mit Experte Seb Kneissl.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann via Apple TV, Smart TV und Fire TV Stick auch auf dem TV-Gerät empfangen werden.

In der CL-Konferenzschaltung zeigt DAZN am Mittwoch Live-Ausschnitte der beiden Parallel-Spiele Bayern gegen City und Inter gegen Benfica. Die Konferenz wird auch auf dem TV-Sender DAZN 2 übertragen.

Inter mit effizienter Leistung im Hinspiel - Benfica vor dem Aus

Im Hinspiel zeigte Inter eine taktische Meisterleistung. Das Team von Simone Inzaghi ließ nur wenige Chancen zu und schlug wiederum just in den Phasen eiskalt zu, in denen eigentlich Benfica am Drücker war. Am Ende machten ein Kopfballtor von Mittelfeld-Zwerg Nicolo Barella (51. Minute) und ein Elfmetertreffer von Romelu Lukaku (82.) den Unterschied. Durch die komfortable Ausgangssituation wird Inter im Rückspiel wohl eher tief stehen und auf Konter lauern - eine der Spezialitäten von Inter. Sollte der Sprung ins Halbfinale gelingen, würde es dort zu einem rein italienischen Duell im Kampf ums Finale kommen.

Inter erspielte mit dem 2:0 im Hinspiel gegen Benfica eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch. © IMAGO/Valter Gouveia

Inter Mailand empfängt Benfica Lissabon: Die Übertragung der Champions League im Überblick

Begegnung Inter Mailand - Benfica Lissabon Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Stadio Giuseppe Meazza (Mailand) TV - Live-Stream DAZN

(kus)