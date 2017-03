Wann wird das Champions-League-Viertelfinale ausgelost?

München - Die deutschen Teams wollen die nächste Runde in der Champions League erreichen. Wann das Viertelfinale der „Königsklasse“ ausgelost wird, erfahren Sie hier.

Der FC Bayern will am Dienstagabend einen wichtigen Schritt für eine erfolgreiche Saison gehen. Der deutsche Rekordmeister ist im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Arsenal zu Gast. Nach dem deutlichen 5:1-Hinspiel-Erfolg im Hinspiel, bei dem die Bayern ihren Gegner in der zweiten Halbzeit nahezu überrollten, ist die Tür zum Viertelfinale bereits weit aufgestoßen.

„Die Tür ist auf, aber wir müssen jetzt noch seriös und respektvoll durchgehen“, fasste Karl-Heinz Rummenigge die Ausgangslage zusammen. Zwar ist das Ticket für das Viertelfinale noch nicht abschließend gebucht, aber dennoch: Alles andere als ein Weiterkommen der Bayern würde überraschen.

Champions League Viertelfinale: BVB und Bayer müssen gewinnen

Für die weiteren deutschen Vertreter gestaltet sich die Lage derweil schwieriger. Borussia Dortmund um Trainer Thomas Tuchel muss beim Heimspiel gegen Benfica Lissabon einem 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel hinterher laufen. In der Partie bei den Portugiesen hatte der griechische Stürmer Konstantinos Mitroglou das einzige Tor erzielt. Dortmunds eigentlich so starker Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang war mit einem Elfmeter gescheitert und hatte auch ansonsten einige Großchancen liegen lassen.

Mit einer besseren Chancenauswertung als im Hinspiel kann der Borussia der dritte Einzug ins Viertelfinale in diesem Jahrzehnt aber doch noch gelingen. Verzichten muss BVB-Trainer Tuchel derweil auf Marco Reus, der mit einem Muskelfaserriss längerfristig fehlen wird. Zuletzt präsentierten sich die Schwarz-Gelben aber trotzdem in absoluter Gala-Form, ließen dem SC Freiburg auswärts keine Chance und siegten mit 3:0 - bis dann am vergangenen Spieltag der Bundesliga ein 6:2-Kantersieg über Bayer 04 Leverkusen folgte. Dessen Trainer Roger Schmidt wurde infolge der Niederlage schließlich entlassen, als Interimstrainer fungiert nun Tayfun Korkut.

Dieser sieht sich, im Vergleich zu seinem Trainer-Kollegen Thomas Tuchel, einer ungleich schwierigeren Aufgabe gegenüber. Im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League unterlag Bayer Leverkusen den starken Spaniern von Atletico Madrid mit 4:2 - und das auch noch zu Hause. Ein Weiterkommen ist also äußerst unwahrscheinlich, zumal Atletico im eigenen Stadion als nahezu unschlagbar gilt. Außerdem wäre es für die „Werkself“ der erste Achtelfinal-Einzug überhaupt - dass dieser bei einer solch schlechten Ausgangslage gelingen wird, scheint nahezu ausgeschlossen.

Champions League: Kein viertes Team mehr im Wettbewerb

Aber wie heißt es so schön in einem bekannten Schlager: „Wunder gibt es immer wieder.“ Und ein selbiges hat Bayer dringend nötig. Dass die Leverkusener das Zeug besitzen, Atletico mächtig zu ärgern, hatten sie in der Saison 2014/15 bereits bewiesen. Die „Colchoneros“ aus Madrid konnten sich im damaligen Achtelfinale erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Mit einer deutlich gesteigerten Leistung könnte die Mannschaft von Neu-Trainer Korkut also doch noch etwas bewegen.

Lesen Sie hier nun, wann die Auslosung für das Champions-League-Viertelfinale stattfinden wird. Außerdem finden Sie hier Informationen über den Modus der Auslosung sowie eine Übersicht über alle Achtelfinal-Partien der Königsklasse.

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League findet in diesem Jahr am 17. März statt. Start der Ziehung wird um 12 Uhr sein. Die Auslosung, auf die ganz Fußball-Europa gespannt blicken wird, findet traditionell in Nyon statt. Dabei wird in einer Rückschau meist an die vorangegangenen Partien der qualifizierten Vereine erinnert. Außerdem wird die Ziehung selbst meist von ehemaligen Fußball-Stars vorgenommen. Für ein buntes Rahmenprogramm mit Moderation ist entsprechend gesorgt.

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League: Der Modus der Ziehung

Für die Auslosungen in der Gruppenphase muss sich der gemeine Fan einen meist äußerst schwierigen Modus um die Ohren schlagen und den Überblick über eine komplizierte Setzliste mit allerlei Regeln behalten. Nicht so bei der Auslosung für das Viertelfinale der Champions League. Die Rahmenbedingungen sind hier vergleichsweise einfach. Zunächst einmal gilt: Die Paarungen für das Champions-League-Viertelfinale werden ohne Beschränkungen ausgelost, es gibt keine gesetzten Klubs und auch Klubs aus einem Verband können aufeinandertreffen. Das heißt konkret: Sollte nach dem wahrscheinlichen Weiterkommen des FC Bayern ein weiterer deutscher Klub folgen, so könnte es zu einem deutschen Duell im Viertelfinale kommen. Bei der Ziehung gilt als zweite und auch letzte Regel: Der zuerst gezogene Klub hat im Hinspiel Heimrecht.

Die Auslosung für das Viertelfinale der Champions League: Das sind die Partien des Achtelfinales

Partie Hinspiel Rückspiel FC Arsenal - FC Bayern München 1:5 (1:1) Di., 7. März 2017 SSC Neapel - Real Madrid 1:3 (1:1) Di., 7. März 2017 Borussia Dortmund - Benfica Lissabon 0:1 (0:0) Mi., 8. März 2017 FC Barcelona - Paris Saint Germain 0:4 (0:2) Mi., 8. März 2017 Juventus Turin - FC Porto 2:0 (0:0) Di., 14. März 2017 Leicester City - FC Sevilla 1:2 (0:1) Di., 14. März 2017 AS Monaco - Manchester City 3:5 (2:1) Mi., 15. März 2017 Atletico Madrid - Bayer Leverkusen 4:2 (2:0) Mi., 15. März 2017

sdm