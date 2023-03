Champions League: Wo läuft Real Madrid gegen Liverpool heute im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Teilen

Schafft Liverpool im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Real Madrid noch die sensationelle Wende? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - In der Champions League kommt es Mitte der Woche im Kampf ums Viertelfinale zum zweiten Duell zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Das Hinspiel in Liverpool endete 5:2 aus Sicht der Königlichen. Anpfiff ist am Mittwochabend, 15. März 2023, um 21 Uhr im Estadio Santiago Bernabéu in Madrid.

Real Madrid empfängt den FC Liverpool in der Champions League: Achtelfinal-Rückspiel läuft ausschließlich bei DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN zeigt das Rückspiel zwischen Real und den Reds live und exklusiv ab 21 Uhr.

Michael Born und Experte Jonas Hummels werden die Partie kommentieren - Daniel Herzog ist als Reporter im Einsatz.

DAZN bietet den Zuschauern auch die Konferenzschaltung mit Live-Ausschnitten vom Spiel Neapel gegen Frankfurt an.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann mit der entsprechenden App auch auf dem Fernseher empfangen werden.

Liverpool braucht gegen Real ein Wunder für das Weiterkommen

Die Reaktion der Reds nach der deutlichen 2:5-Pleite aus dem Hinspiel kam die einer Dampfwalze gleich. Mit 7:0 überrollte das Team von Jürgen Klopp in der Premier League den ewigen Rivalen Manchester United nur wenige Tage nach der Enttäuschung in der Königsklasse. Die Generalprobe vor dem Rückspiel verlief dagegen nicht nach Plan: Beim stark abstiegsbedrohten AFC Bournemouth kassierte Liverpool eine peinliche 0:1-Niederlage. Haben sich die Reds etwa ihre Munition für Mittwoch aufgehoben?

Liverpool braucht in Madrid ein Wunder, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen. © IMAGO/Richard Callis/SPP

Real wiederum gab sich in der spanischen Liga keine Blöße und fuhr gegen Espanyol Barcelona einen ungefährdeten 3:1-Sieg ein. Zudem sind bis auf David Alaba (Muskelverletzung) alle Madrilenen fit.

Real Madrid empfängt FC Liverpool in der Champions League: Die Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels im Überblick

Begegnung Real Madrid - FC Liverpool Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Estadio Santiago Bernabéu (Madrid) TV - Live-Stream DAZN Highlights DAZN

(kus)