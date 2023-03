Champions League: Wo läuft Neapel gegen Frankfurt live im TV und Stream?

Von: Philipp Kuserau

Eintracht Frankfurt steht in der Königsklasse vor dem Achtelfinal-Rückspiel bei der SSC Neapel mit dem Rücken zur Wand. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

München - Eintracht Frankfurt steht vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei der SSC Neapel unter großem Druck. Das Hinspiel endete 0:2 aus Sicht der Hessen. Anpfiff ist am Mittwoch, 15. März 2023, um 21 Uhr im Stadio Diego Armando Maradona in Neapel.

Frankfurt in der Champions League zu Gast bei Neapel: Spiel wird nur bei DAZN gezeigt

Das Rückspiel-Duell zwischen Neapel und Frankfurt wird ab 21 Uhr exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN übertragen.

Die Vorberichte mit Tobi Wahnschaffe und Experte Sami Khedira starten um 20.15 Uhr.

Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz.

Das Frankfurt-Spiel kann bei DAZN auch mit dem Parallelspiel Real - Liverpool in der Konferenz verfolgt werden.

Der Live-Stream von DAZN (Abo erforderlich) kann über die entsprechende Anwendung via Smart TV, Apple TV oder Fire TV Stick auch dem Fernseher empfangen werden.

Gelingt der Eintracht sensationelles Comeback gegen Neapel? Kolo Muani fehlt gesperrt

Die Frankfurter „Adler“ stehen vor der großen Herausforderung, auswärts in Neapel ein Zwei-Tore-Defizit aufholen zu müssen, um doch noch das Viertelfinale zu erreichen. Der Ausfall von Top-Stürmer Randal Kolo Muani, der nach einer Roten Karte aus dem Hinspiel gesperrt ist, macht die Aufgabe mit Sicherheit nicht leichter. Am Wochenende reichte es für die Eintracht in der Bundesliga nur zu einem 1:1-Unentschieden gegen die abstiegsbedrohten Stuttgarter.

Frankfurt ist am Mittwoch zu Gast in Neapel. © IMAGO/Laci Perenyi

Neapel befindet sich nach wie vor in absoluter Hochform und bezwang am vergangenen Wochenende Atalanta Bergamo souverän mit 2:0. Die Elf von Luciano Spalletti hat sich in der italienischen Serie A mittlerweile ein Punktepolster von 18 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten Inter Mailand erspielt und steuert unaufhaltsam auf den Gewinn des Scudettos zu.

Neapel empfängt Frankfurt in der Champions League: Die Übertragung des Achtelfinal-Rückspiels in der Übersicht

Begegnung SSC Neapel - Eintracht Frankfurt Anpfiff 21.00 Uhr Stadion Stadio Diego Armando Maradona (Neapel) TV - Live-Stream DAZN Highlights DAZN

(kus)