Chaoten stürmen Platz in Kiel - Anpfiff verzögert

Vermummte haben vor dem Zweitligaspiel von Tabellenführer Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli den Platz im Holstein-Stadion gestürmt.

Kiel - 20 Minuten vor Spielbeginn des Nordduells in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Holstein Kiel und dem FC St. Pauli haben am Freitagabend etwa 25 Chaoten den Platz im Kieler Holstein-Stadion gestürmt. Dabei wurde auch ein bengalisches Feuer gezündet. Die schwarz gekleideten Personen kamen aus dem Kieler Fanblock und versuchten, Fahnen und Spruchbänder der St.-Pauli-Anhänger in ihren Besitz zu bringen. Die Chaoten wurden von Ordnungskräften in ihren Block zurückgedrängt. Einige wurden in Gewahrsam genommen.

Eine geraubte Fahne brachte St.-Pauli-Stürmer Sami Allagui, der sich mit seinem Mannschaftskameraden auf dem Rasen vorbereitete, an sich und gab sie den Hamburger Fans zurück. Der Anpfiff des Spiels wurde um zehn Minuten verschoben.

Der Stadionsprecher kündigte vor dem Anpfiff an, dass Schiedsrichter Harm Osmers (Hannover) bei erneuten Vorkommnissen die Partie abbrechen werde. "So etwas kann man nicht ignorieren. Das gibt ein schlechtes Gefühl. Wir müssen uns konzentrieren", sagte St. Paulis Trainer Olaf Janßen bei Sky: "Ich hoffe, dass die Sicherheit gewährleistet ist hier im Stadion."

