SC Freiburg mit mehreren Neuzugängen im Winter? Cheftrainer Streich mit Klartext

Von: Sascha Mehr

SC Freiburg könnte im Winter Neuzugänge verpflichten, wie Cheftrainer Christian Streich zuletzt bestätigte. Auf welchen Positionen gesucht wird, ist unklar.

Update vom 30. November, 23.45 Uhr: Wird der SC Freiburg im Winter auf dem Transfermarkt nachlegen? Das wäre durchaus denkbar. „Die Scouting-Abteilung schaut. Es geht darum, bei welchen Spielern wir sagen, dass wir das machen würden, und welcher Verein bereit ist, einen guten Spieler abzugeben. Das müssen wir abwägen“, sagte Cheftrainer Christian Streich zuletzt.

Erstmeldung: Freiburg – Die Partie des 5. Spieltags der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus steigt am Donnerstag, 30. November 2023, um 18.45 Uhr in Freiburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League live im Free-TV

Die Partie des 5. Spieltags der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus am Donnerstag, 30.11.2023 wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Europa League im Live-Stream von RTL

Der Free-TV-Sender RTL zeigt die Partie in der Europa League zwischen dem SC Freiburg und Olympiakos Piräus am Donnerstag , 30.11.2023 , live und in voller Länge im Internet.

zeigt die Partie in der dem am Donnerstag , live und in voller Länge im Internet. Anstoß ist um 18.45 Uhr.

Einen kostenlosen Live-Stream gibt es jedoch nicht.

gibt es jedoch nicht. Das Spiel in der Europa League ist nur über RTL+-Premium empfangbar.

RTL+ kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend werden 4,99 Euro pro Monat fällig.

SC Freiburg gegen Olympiakos Piräus: Wer holt sich den Sieg?

In der UEFA-Europa-League steht der 5. Spieltag an und der SC Freiburg erwartet im heimischen Stadion den griechischen Top-Klub Olympiakos Piräus. Die Breisgauer steht an der Spitze der Tabelle in der Gruppe A und könnten mit einem weiteren Sieg oder einem Remis die Qualifikation für die K.o.-Phase sichern. Für Olympiakos Piräus ist es die letzte Chance, noch einmal einzugreifen im Kampf um Platz eins und zwei – dafür muss aber ein Sieg her.

Im Hinspiel ging es hin und her, die Stimmung auf den Rängen kochte. Der SC Freiburg bewies Moral und konnte am Ende mit 3:2 gewinnen. Torschütze des entscheidenden Treffers war Maximilian Philipp, der derzeit verletzt ausfällt und keine Option für Cheftrainer Christian Streich ist.

Die Generalprobe lief für den SC Freiburg nicht wie gewünscht, denn gegen den SV Darmstadt 98 gab es lediglich ein Remis. „Es war ein komisches Spiel: Darmstadt geht mit der ersten guten Aktion in Führung - und das mit so einem abgefälschtem Ei. Wir mussten uns schütteln, waren dann aber wieder drin. Die zweite Halbzeit verlief offener, weil wir es nicht gut genug zu Ende gespielt haben. Ich finde, wir waren einen Tick näher am Sieg“, sagte Freiburgs Jochen Saier beim Pay-TV-Sender Sky. (smr)