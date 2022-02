„Du hast keine Ahnung“: Chelsea-Trainer Tuchel kann Reporter-Frage nicht fassen

Thomas Tuchel war nach dem Sieg gegen Crystal Palace not amused. © Screenshot FC Chelsea

Der FC Chelsea hat sich die Klubweltmeisterschaft gesichert und auch in der Premier League gab es einen Sieg. Eine Reporter-Frage ließ Trainer Thomas Tuchel trotzdem kochen.

London - Was für eine Woche für den FC Chelsea! Am 12. Februar feierte man den Triumph in der Klubweltmeisterschaft, Kai Havertz behielt im Finale gegen Palmeiras die Nerven und verwandelte einen Elfmeter in der 117. Minute zum 2:1-Sieg. Damit krönten sich die Blues zum ersten Mal zum Klubweltmeister - ein denkwürdiger Tag in der Geschichte des FC Chelsea.

Und wieder einmal war es Havertz. Der deutsche Ausnahmekicker hatte schon im Champions-League-Finale 2021 das goldene Tor erzielt, damals siegten die Blues mit 1:0 gegen Manchester City. Die Fans der Londoner liegen ihrem „King Kai“ spätestens jetzt zu Füßen.

FC Chelsea: Trainer Thomas Tuchel kontert Reporter-Frage

Nach dem Sieg im heißen Abu Dhabi ging es zurück ins kalte und windige London. Denn dort stand nur wenige Tage später das nächste Spiel an - Derby gegen Crystal Palace. Chelsea mühte sich lange, jubelte am Ende aber doch. Flanke Marcos Alonso, Direktabnahme Hakim Ziyech - 1:0 für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel. Die nächsten drei Punkte waren im Sack, Platz drei in der Premier League außerdem gefestigt.

Tuchel freute sich natürlich über den Dreier, nach dem Spiel musste er aber einmal Dampf ablassen. Auf der Pressekonferenz wurde er gefragt, warum seine Elf keine herausragende Leistung abgeliefert hat, obwohl man doch relativ lange Zeit hatte, um sich auf den Gegner vorzubereiten.

Thomas Tuchel stutzt Reporter zurecht: „Du hast keine Ahnung“

Der deutsche Coach antwortete sichtlich angefressen: „Ich muss jetzt ruhig bleiben. Denn du hast offensichtlich keine Ahnung, wie so eine Woche abläuft“, sagte er - und erklärte weiter: „Wir haben einen Temperatur-Unterschied von 30 Grad, wir haben sechs Spieler, die sich wegen der Klimaanlage im Flugzeug erkältet haben. Die Jungs haben einen Jetlag, in Abu Dhabi hat wegen der Hitze und der Zeitverschiebung niemand gut geschlafen. Wenn du glaubst, dass wir eine normale Woche zur Vorbereitung hatten, dann kann ich nur sagen: So war es nicht. Wir versuchen im Moment, zu überleben. Und das sieht man.“

Klare Worte des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund! Natürlich wisse er, dass seine Mannschaft besser spielen könne. Aber immerhin sei man in der Defensive stabil geblieben und habe weiter an seine Chance geglaubt. Letztlich sollte es sich auszahlen.

Havertz und Antonio Rüdiger spielten beim Sieg gegen die Eagles durch, Nationalmannschafts-Kollege Timo Werner saß 90 Minuten lang auf der Bank. Gut möglich, dass er aber schon bald wieder wichtig wird für die Blues. Denn am Dienstag geht es für die Londoner schon wieder weiter, dann steht das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League an. Frankreich-Meister OSC Lille wird dann an der Stamford Bridge vorstellig. (akl)