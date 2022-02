Chelsea-Trainer Tuchel: «Wenn es die Auswärtstorregel noch gäbe, wäre das besser»

Teilen

Chelsea-Trainer Tuchel: «Wenn es die Auswärtstorregel noch gäbe, wäre das besser» © JUSTIN TALLIS

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel war trotz des souveränen Hinspielsieges seiner Mannschaft im Champions-League-Achtelfinale nicht ganz zufrieden.

London - «Wenn es die Auswärtstorregel noch gäbe, wäre das besser», sagte Tuchel nach dem 2:0 (1:0) gegen den OSC Lille am Dienstag dem Sender BT Sport. Seit dieser Saison zählen Auswärtstore in der K.o.-Phase der Champions League nicht mehr als Heimtore. «Aber immerhin haben wir wieder zu Null gespielt und haben uns das auch redlich verdient.» Der deutsche Fußball-Nationalspieler Kai Havertz (8. Minute) schoss die Blues an der Stamford Bridge früh in Führung. Christian Pulisic (63.) sorgte für die Entscheidung. Dazwischen spielte Außenseiter Lille durchaus gut mit, mit einer starken Defensivleistung sorgte Chelsea aber dafür, dass die Franzosen kaum gefährlich werden konnten. «Es war eine Menge Arbeit, keine Chancen zuzulassen», lobte Tuchel seine Mannschaft. «Es war ein Auf und Ab, es gab gute und schwache Momente. Aber wir waren stabil. Es war harte Teamarbeit.»

Vor dem Ligapokal-Finale am Sonntag gegen den FC Liverpool bangt Tuchel nun aber um zwei seiner Spieler. Sowohl Hakim Ziyech als auch Mateo Kovacic humpelten in der zweiten Halbzeit verletzt vom Platz. Das Ausmaß der Verletzung war zunächst nicht bekannt. «Ich weiß nicht», sagte der Chelsea-Coach direkt nach dem Spiel. «Ich hoffe, dass sie am Sonntag bereit sind.» (dpa)