Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel heute live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Eintracht Frankfurt trifft in einem Testspiel auf Regionalligist BSG Chemie Leipzig. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Frankfurt/Leipzig – In einem Testspiel während der Länderspielpause ist Eintracht Frankfurt zu Gast bei Chemie Leipzig. Die Partie findet am Freitag, 13. Oktober 2023, in Leipzig statt. Anpfiff ist um 19.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel live im Free-TV?

Das Testspiel Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt, am Freitag, 13. Oktober 2023, wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von Eintracht TV

Das Testspiel Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird live auf EintrachtTV übertragen.

wird live auf EintrachtTV übertragen. Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Freitag, 13. Oktober 2023, um 18.50 Uhr.

um Um 19.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Live-Stream von Sky

Das Testspiel Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Leipzig startet am Freitag, 13. Oktober 2023 , um 18.50 Uhr auf Bundesliga Sport HD mit den Vorberichten .

, um . Um 19.00 Uhr ertönt der Anpfiff .

ertönt der . Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky

Eintracht Frankfurt nutzt die zweite Länderspielpause der Saison 2023/24 für ein Testspiel gegen die BSG Chemie Leipzig. Das Spiel beginnt am Freitag, den 13. Oktober, um 19 Uhr im Alfred-Kunze-Sportpark im Stadtteil Leutzsch. Das Duell zwischen der BSG und SGE ist besonders, denn beide Vereine pflegen eine Fanfreundschaft, die sich 2024 zum 20. Mal jährt.

Chemie Leipzig gegen Eintracht Frankfurt: Testspiel im Rahmen der Fanfreundschaft

Bereits dreimal kam es zu einem Testspiel zwischen beiden Klubs. Die Premiere dieser Konstellation fand 2016 in Leipzig statt, bei der sämtliche Einnahmen sowie eine Spende von Eintracht Frankfurt in Höhe von 10.000 Euro zur Unterstützung des Erhalts des Alfred-Kunze-Sportparks beitrugen.

Im Jahr 2019 gab es ein Spiel im Rahmen der Aktion „Flutlicht für Leutzsch“ am Bornheimer Hang. Leipzig erhielt neben den Einnahmen einen Scheck über 100.000 Euro. Dieser Schritt trug dazu bei, die neue moderne Flutlichtanlage im Alfred-Kunze-Sportpark im September des vergangenen Jahres zu installieren.

Eintracht Frankfurt testet in Leipzig. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Weil viele Eintracht-Stars mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind, werden sie nicht am kommenden Testspiel bei Chemie Leipzig mitwirken können. (smr)