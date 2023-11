Nationalspieler in China verhaftet: Klinsmann fordert Freilassung vor Weihnachten

Von: Jannek Ringen

Das Länderspiel zwischen China und Südkorea war aus politischen Gründen aufgeladen. Ein Spieler Südkoreas sitzt in einem chinesischen Gefängnis.

Peking – Während in Europa die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland abgeschlossen wurde, läuft in Asien bereits die WM-Quali für 2026. Am Dienstag musste Südkorea, das von Jürgen Klinsmann trainiert wird, in China antreten. Rund um das Spiel machte der Trainer auf die Situation von Nationalspieler Son Jun-Ho, der in einem chinesischen Gefängnis sitzt, aufmerksam.

Jürgen Klinsmann Geboren: 30. Juli 1964 (Alter 59 Jahre), Göppingen Trainerstationen: Deutschland, FC Bayern München, USA, Hertha BSC, Südkorea Statistik für Südkorea: 12 Spiele (fünf Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen)

WM-Quali: Südkorea schlägt China deutlich und marschiert weiter

Im März übernahm der ehemalige DFB-Coach Klinsmann das Amt des Nationaltrainers von Südkorea. Zuvor hatte er neben der deutschen Nationalmannschaft auch Erfahrung als Nationaltrainer der USA gemacht. Nach einem holprigen Start läuft es mittlerweile für den 59-Jährigen, der mit zwei Siegen gegen Singapur und China in die WM-Quali gestartet ist.

Am Dienstag stand die zweite Runde in der Qualifikation für die WM 2026 an. Mit 3:0 siegte Südkorea im chinesischen Shenzhen und feierte den fünften Sieg in Serie ohne Gegentor. Doch Trainer Klinsmann nutzte die Reise in das Reich der Mitte, um auf die Situation des 20-fachen Nationalspielers Son Jun-Ho aufmerksam zu machen.

Jürgen Klinsmann setzt sich für die Freilassung des südkoreanischen Nationalspielers Son Jun-Ho ein. © IMAGO / VCG; IMAGO / Icon Sportswire

Südkoreanischer Nationalspieler Son Jun-Ho sitzt seit Mai in einem chinesischen Gefängnis

Son Jun-Ho, der Teil des südkoreanischen Kaders bei der Weltmeisterschaft 2022 war, wurde im Mai in der chinesischen Provinz Liaoning festgenommen. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, dass er versucht haben soll, „nicht staatliche Angestellte“ zu bestechen, teilte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Donnerstag mit.

Klinsmann machte sich unterdessen für seine Freilassung stark. „Wir hoffen also, dass die chinesische Regierung ihn freilässt, hoffentlich noch vor Weihnachten, um seine Familie zu sehen“, sagte Klinsmann vor dem Hintergrund, dass die chinesische Staatsanwaltschaft keine Beweise gegen den Mittelfeldspieler in der Hand hätte. Die Sprecherin des Außenministeriums betonte unterdessen, dass China ein rechtsstaatliches Land sei.

Klinsmann sichert Son Jun-Ho seine Unterstützung zu

Während der Ausgang des Verfahrens um den südkoreanischen Nationalspieler ungewiss ist, sicherte ihm sein Nationaltrainer die volle Unterstützung zu. „Wir sind alle schockiert wegen der Situation, er hat unsere volle Unterstützung. Wir hoffen jeden Tag, dass sich etwas ändert, aber das liegt nicht in unserer Hand“, erklärte Klinsmann besorgt.

Es war der ehemalige Bayern-Trainer selbst, der kurz nach der Inhaftierung ein Zeichen gesetzt hatte. Obwohl er wusste, dass Son Jun-Ho in einem chinesischen Gefängnis sitzen würde, nominierte er ihn für zwei Freundschaftsspiele Südkoreas im Juni. Anreisen konnte der Mittelfeldspieler, der zuletzt in China bei SD Taishan spielte und seit Sommer vereinslos ist, nicht. (jari)

