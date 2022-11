WM-Fahrer Günter seit über 1350 Tagen im Dauereinsatz: Frau, Kind, Schicksalsschläge

Von: Andreas Knobloch

Christian Günter und seine Frau Katrin, rechts ist er mit Tochter Nele auf dem Weg ins Stadion. © Screenshot Christian Günter Instagram

Die Weltmeisterschaft in Katar 2022 findet mit Christian Günter statt. Was es über den Linksverteidiger aus Freiburg alles zu wissen gibt.

Freiburg - Mittlerweile hat sich der SC Freiburg nicht nur als Favoritenschreck etabliert, sondern auch unter den ersten sechs Teams der Bundesliga festgebissen. Sogar in der Europa League schaffte das Team von Christian Streich den ersten Platz und darf die Zwischenrunde überspringen - in der beispielsweise Manchester United gegen den FC Barcelona spielt. Der DFB-Pokalfinalist bleibt also länger im europäischen Wettbewerb als Cristiano Ronaldo oder Robert Lewandowski. Eine Säule, die dazu beigetragen hat, ist Christian Günter, der für die WM 2022 nominiert ist.

Der Linksverteidiger ist im Dauereinsatz. Die Leistungsdaten des Abwehrmanns sind beeindruckend. Seit dem 2. März 2019 hat Günter kein Spiel mehr in der Bundesliga verpasst. Mittlerweile ist Günter Kapitän einer Mannschaft, die sich von Sieg zu Sieg hangelt und für tolle Leistungen sorgt. Honoriert wurde das schon im Sommer 2021, als Günter von Jogi Löw für sein erstes großes Turnier nominiert wurde.

WM 2022: Christian Günter im Kader - nicht Robin Gosens

2022 steht er im Kader von Hansi Flick. Nicht Robin Gosens vom großen Inter Mailand, sondern Günter vom SC Freiburg aus dem Breisgau. Der 29-Jährige ist zusammen mit David Raum als Linksverteidiger mit linkem Fuß eine echte Option für etliche Systeme. Günter ist ein Fußballer, der für viele Fans unter dem Radar schwebt, doch was ist eigentlich über den Dauerbrenner bekannt?

Christian Günter ist im Schwarzwald aufgewachsen und spielte seit seiner Jugend für keinen anderen Verein als den SC Freiburg. Das DFB-Trikot für das A-Team trug erstmals 2014 und bestritt seitdem ingesamt sechs Spiele für die Nationalmannschaft. Auch für die EM 2021 war er nominiert, spielte aber keine Sekunde. Günter beackert die linke Seite wie kein anderer, doch offensiv fehlt in den Statistiken noch der eine oder andere Scorerpunkt, doch würde Flick spektakuläre Aktionen der Konstanz vorziehen, hätte er Gosens nominiert. Nach seiner ersten und einzige Vorlage in der Saison 2022/23 schrieb Günter auf Instagram zu Stürmer Michael Gregoritsch: „Endlich habe ich deinen Schädel mal getroffen.“

Christian Günter: WM-Fahrer glücklich mit Frau Katrin - und Tochter Nele

Privat ist Christian Günter seit langer Zeit mit seiner Kati glücklich, die er 2019 heiratete. 2020 kam die gemeinsame Tochter Nele auf die Welt. Vier Jahre zuvor musste das Paar einen Schicksalsschlag durchleben, den Kati war 2016 an Krebs erkrankt. Als ein Zeichen der Solidarität rasierte sich Christian Günter damals seine Haare ab. Katrin Günter schreibt selbst über sich auf Instagram über sich: „Cancer Survivor“, sie überlebte die schwere Erkrankung. Außerdem ist sie Botschafterin der „Matthias Ginter Stiftung“, die Kinder und Jugendliche mit geistigen, körperlichen und sozialen Benachteiligungen unterstützt. Der Teamkollege Ginter ist auch von Flick zur WM nominiert worden.

Zur WM-Nominierung zeigte Günter ein Foto von sich im DFB-Trikot: „Ein Traum wird wahr“, schrieb er kurz und knapp.

Dass Günter wie bei Freiburg nahezu jede Minute in Katar aufläuft, ist unwahrscheinlich, dennoch wäre der verlässliche Außenverteidiger eine Option. (ank)