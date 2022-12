„Auf einem guten Weg der Besserung“: Christoph Daum mit emotionaler Botschaft an Heiligabend

Von: Antonio José Riether

Teilen

Der langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum leidet an einer Krebserkrankung. An Weihnachten gab er ein Update zu seinem Zustand und richtete emotionale Worte an seine Fans.

Köln - Ende Oktober machte der legendäre Fußball-Trainer Christoph Daum seine Krebserkrankung öffentlich. In einem Instagram-Beitrag teilte er den Fans mit, dass er sich „in den letzten Monaten aus der Öffentlichkeit zurückziehen“ musste, da er bei einer Routine-Untersuchung eine Krebsdiagnose erhalten habe. Etwas mehr als zwei Monate war es still um ihn geworden, an Weihnachten meldete sich der 69-Jährige mit einer positiven Nachricht und einem emotionalen Appell zurück.

Christoph Daum Geboren: 24. Oktober 1953 in Zwickau Stationen in Deutschland: 1. FC Köln, Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt Stationen im Ausland: Besiktas Istanbul, Fenerbahce Istanbul, Bursaspor, FC Brügge, Austria Wien, Rumänien Größte Erfolge: Deutscher Meister (91/92), Türkischer Meister (94/05, 03/04, 04/05), Türkischer Pokal (93/94), Österreichischer Meister (02/03)

Christoph Daum: Trainer-Legende gibt ein Update zu seiner Krebserkrankung

Bei der Bekanntmachung gab Daum zwar nicht an, um welche Art von Krebs es sich genau handle, jedoch ließ er die Öffentlichkeit wissen, dass die Behandlung „sehr gut“ anschlage. An Heiligabend gab er mittels eines Statements auf seiner Instagram-Seite ein Update zu seinem Gesundheitszustand.

„Ich möchte mich herzlich für die unzähligen aufbauenden und unterstützenden Worte in den letzten Monaten bedanken“, schrieb Daum unter ein Foto, das ihn vor einem Weihnachtsbaum zeigt. Die Nachrichten seiner Fans haben ihm „Kraft und Zuversicht gegeben, und alle Behandlungen extrem positiv beeinflusst“, schrieb der ehemalige Bundesliga-Coach, der in Deutschland mehrere verschiedene Traditionsklubs trainierte.

Christoph Daum über seinen Zustand: „Bin auf einem guten Weg der Besserung“

Daum zeigte sich auf dem Foto unverblümt mit Glatze, der Haarverlust ist eine Nebenwirkung der Chemotherapie, die der gebürtige Zwickauer über sich ergehen lassen muss. Wie Daum berichtet, zeigt die Behandlung weiter Wirkung. „Ich bin auf einem guten Weg der Besserung und mein Dank gilt dem gesamten Team des CIO-Köln (Centrum für Integrierte Onkologie, Anm. d. Red.)“, so das Trainer-Urgestein.

Von Daum gibt es zum Abschluss keine Phrasen, im Gegenteil. Der Coach, der durch erfolgreiche Amtszeiten im Ausland Bekanntheit erlangte, richtet ernste Worte an seine Follower. „Meine Neujahrsbotschaft lautet: Nehmt die Krebsvorsorge wahr! Nochmals vielen Dank und beste Gesundheit“, schreibt der ehemalige Oberliga-Spieler.

Die Rekord-Torjäger der Bundesliga Fotostrecke ansehen

Christoph Daum: Trainer-Urgestein wurde im Ausland mehrfach Meister

Insgesamt betreute Daum während seiner Trainerkarriere zwischen 1986 und 2017 neun Vereine sowie ein Nationalteam. Die längste Zeit verbrachte er an der Seitenlinie des 1. FC Köln, am zweitlängsten war er beim direkten Rivalen Bayer Leverkusen angestellt. Nur mit dem VfB Stuttgart gelang es ihm, den Meistertitel zu holen. Seine kürzeste Amtszeit erlebte Daum in Frankfurt, nach sieben Spielen wurde das Arbeitsverhältnis mit der Eintracht beendet.

Jahrelang arbeitete Daum im Ausland. Mit den beiden Istanbuler Klubs Fenerbahce und Besiktas holte er zahlreiche Titel, darunter drei Meisterschaften, auch beim türkischen Erstligisten Bursaspor war er kurzzeitig tätig. Neben einem halben Jahr als Chefcoach des FC Brügge gewann er in einer Saison in Österreich mit Austria Wien gleich das Double. Seine letzte Anstellung als rumänischer Nationaltrainer beendete Daum im September 2017 nach einem Zerwürfnis mit der Presse. (ajr)