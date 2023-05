Christoph Daums Sohn war einst Thema beim FC Bayern: Jetzt arbeitet er bei der Bundesliga-Konkurrenz

Von: Alexander Kaindl

Christoph Daum leidet an Lungenkrebs. Nun wurde er sogar auf der Intensivstation behandelt. Er will weiter kämpfen – auch für seine Familie.

Köln – Sorge um eine Trainer-Legende der Fußball-Bundesliga: Christoph Daum leidet an Lungenkrebs, am Freitag (19. Mai) wurde vermeldet, dass der 69-Jährige aktuell auf einer New Yorker Intensivstation liegt. Inzwischen soll Daum das Krankenhaus wieder verlassen haben.

Christoph Paul Daum Geboren: 24. Oktober 1953 (Alter: 69 Jahre), Zwickau Stationen als Trainer (u. a.): 1. FC Köln, VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt Größte Erfolge: Deutscher Meister (1992), Türkischer Meister (1995, 2004, 2005), Österreichischer Meister (2003)

Christoph Daum nach Entzündung auf Intensivstation in New York

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wurde Daum in der US-Metropole ins Krankenhaus gebracht, weil sich nach einer Operation vor rund drei Wochen eine Entzündung gebildet hatte. Diese musste behandelt werden. Beim ehemaligen Fußballlehrer, früher starker Raucher, war im Sommer vergangenen Jahres eine Lungenkrebserkrankung festgestellt worden.

Daum arbeitete zuletzt von 2016 bis 2017 als rumänischer Nationaltrainer. In Deutschland dirigierte er den VfB Stuttgart 1992 zur Meisterschaft, war zuvor beim 1. FC Köln tätig. Mit Bayer Leverkusen schrammte er 2000 haarscharf am Bundesliga-Titel vorbei, unvergessen ist die 0:2-Pleite in Unterhaching, die die Werkself zu „Vizekusen“ werden ließ.

Wie der Vater, so der Sohn: Marcel Daum arbeitet als Analytiker im Fußball-Business

Daum trainierte 2011 noch Eintracht Frankfurt – wichtige Stationen in seiner Karriere waren außerdem Österreich und die Türkei. In den Neunzigern und Zweitausendern heimste er mit Besiktas, Fenerbahce und Austria Wien einige Titel ein.

Einige Stationen hat Daum Senior sozusagen an seinen Junior vererbt: Sohn Marcel arbeitete zu Fener- und Rumänien-Zeiten als Chefanalytiker für seinen Vater, auch in dessen kurzer Phase als Eintracht-Trainer (2011) war der Filius dort aktiv. Während der Papa ging, blieb der Sohn noch viele Jahre am Main.

So kam es, dass Marcel Daum in seiner Frankfurter Zeit auch einen gewissen Niko Kovac als Cheftrainer kennenlernte, der schließlich 2018 zum großen FC Bayern München wechseln sollte.

Kovac hatte Interesse daran, Daum mit an die Säbener Straße zu nehmen – der Plan scheiterte aber, weil nach der SGE eben ein anderer ehemaliger Daum-Klub lockte: Marcel wechselte im Sommer 2018 zu Bayer statt zu Bayern. Bis heute arbeitet der Chefanalytiker in Leverkusen, inzwischen heißt seine Rolle aber „Co-Trainer Analyse“.

Wie der Vater, so der Sohn: Inzwischen sitzt Marcel Daum (r.) auf der Leverkusen-Bank – wie einst schon Papa Christoph. © Beautiful Sports / Contrast / Imago

Christoph Daums Herausforderung: „Ein verfünftiger Opa zu werden“

Neben Marcel hat Christoph Daum drei weitere Kinder und sogar schon Enkel. In einem Beitrag, den das RTL am 19. Mai ausgestrahlt hatte, erklärte er unter anderem, was er sich aktuell vor allem vorgenommen habe: „Ein vernünftiger Opa zu werden. Das ist meine Herausforderung.“ Daum war zuletzt noch im Sport1-Doppelpass zu Gast, die Fans feierten seinen Auftritt. (akl)