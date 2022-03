Albtraum-Clasico für Alaba und Real Madrid: Müller schickt Grüße aus Bayern

Von: Andreas Schmid

Der FC Barcelona fegt über Real Madrid hinweg. 4:0 schlagen die Katalanen den Rivalen aus der Hauptstadt im Clasico. Auch Bayern-Star Thomas Müller staunt.

Update vom 21. März, 8.52 Uhr: Was war das für ein Clasico?! Nach dem fulminanten 4:0-Erfolg des FC Barcelona über Real Madrid reibt sich manch ein Fußballfan verwundert die Augen. Dazu zählen auch die ganz großen Stars der Branche - wie zum Beispiel Bayern-Ikone Thomas Müller.

Über Twitter schrieb er noch in der Nacht: „Glückwunsch, FC Barcelona! Es war ein Vergnügen, diese großartige Leistung heute Abend zu sehen. Chapeau.“

Ex-Dortmunder im Clásico grandios - Alabas schwarzer Tag: Barca zerlegt Real im eigenen Stadion

Erstmeldung vom 20. März, 23.30 Uhr: Madrid - Der Clásico scheint etwas an Charme verloren zu haben. Da wären einerseits die nicht mehr in Spanien kickenden Superstars Cristiano Ronaldo (jetzt Manchester United) und Lionel Messi (Paris) und andererseits die wenig brisante sportliche Ausgangslage. Real steuert weitgehend problemlos auf den Meistertitel, Barca kann den Königlichen in dieser Spielzeit nicht gefährlich werden. Und dennoch: Am Sonntagabend zerlegten sie Real im eigenen Stadion regelrecht. 4:0.

Clásico: Aubameyang schnürt Doppelpack - Alaba zweimal unglücklich

Barca, im 4-3-3-System mit Winterneuzugang Pierre-Emerick Aubameyang im Sturmzentrum war von Beginn an spielbestimmend. Die gewohnt ballsicheren Katalanen hatten im ersten Durchgang 63 Prozent Ballbesitz, phasenweise deutlich mehr. Real wiederum, das über die gesamte Partie nur vier Abschlüsse aufs Tor brachte, fehlte es im zentralen Mittelfeld um Casemiro und Nationalspieler Toni Kroos an Zugriff. Zudem - und das war die deutlich stärkere Schwachstelle - wurde der verletzte Toptorjäger Karim Benzema schmerzlich im Angriff vermisst.

Aufstellung Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Nacho - Casemiro, Kroos - Rodrygo, Modric, Valverde, Vinicius Aufstellung FC Barcelona: ter Stegen - Araujo, Pique, Garcia, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Dembele, Aubameyang, Torres Tore: 0:1 Aubameyang (29.), 0:2 Araujo (38.), 0:2 Torres (47.), 0:4 Aubameyang (51.)

Nach einer knappen halben Stunde ging Barca in Führung - dank einer Kombination früherer Dortmunder. Ousmane Dembele schüttelte auf rechts den Madrider Linksverteidiger Nacho problemlos ab und flankte in den Fünfer. Dort verpasste der Ex-Münchner David Alaba es, die Kugel zu entschärfen. Aubameyang sagte Danke und netzte ein - 0:1 (29.). Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Barca-Verteidiger Araujo nach einer Ecke per Kopf zum 0:2 (38.).

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie schließlich entschieden - und wie. De Jong im Doppelpass mit Dembele auf Aubameyang, der per Hacke im Sechzehner auf Ferran Torres und der wiederum per Schlenzer ins Kreuzeck: 0:3 (47.). Reals Umstellung auf Dreierkette war schnell ad acta gelegt. Barca wiederum spielte munter weiter. Aubameyangs feiner Lupfer zum 0:4 wurde zunächst wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen, dank Studium der Videobilder letztlich korrekterweise dennoch gegeben (51.). Alaba hatte das Abseits aufgehoben. Real war damit gebrochen. Im Tor der Gäste verlebte Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen gegen völlig enttäuschende Gastgeber einen ruhigen Abend.

Das Estadio Santiago Bernabéu auf den Kopf gestellt. Pierre-Emerick Aubameyang, der Spieler des Spiels. © Oscar J. Barroso/Imago

Clásico: Real weiter auf Titelkurs - Barca klettert auf Rang drei

Für Real ist die 4:0-Packung sportlich verschmerzbar. Der Vorsprung auf den Zweiten FC Sevilla beträgt weiterhin komfortable neun Punkte. Bitter ist die Niederlage im prestigeträchtigen Clásico freilich dennoch. Zuletzt hatte Barça im November 2015 mit 4:0 bei Real Madrid gewonnen. In den zurückliegenden sechs Klassikern war dem Club kein Sieg mehr gelungen.

Barca wiederum kletterte durch den Sieg in Madrid auf Rang drei und kann wieder von der Champions League träumen. Zwischenzeitlich hatte es nicht danach ausgesehen, die Katalanen dümpelten im Mittelfeld von La Liga herum. Nun hat der FCB mit Neutrainer Xavi allerdings wieder an Boden gut gemacht. Die letzten fünf Ligaspiele wurden allesamt gewonnen - und das überzeugend: 4:1 in Valencia, 4:0 gegen Bilbao, 2:1 in Elche, 4:0 gegen Osasuna - und nun 4:0 in Madrid. Barca ist auf dem Weg zu alter Stärke. In Frankfurt wird man das ungerne beobachten. Blaugrana ist der nächste Gegner der Eintracht im Viertelfinale der Europa League. (as)