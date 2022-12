„Bester Kollege der Welt“: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann outet sich als großer Fan von Bela Rethy

Von: Florian Schimak

Kroatien setzte im WM-Achtelfinale gegen Japan dramatisch durch. Im Anschluss überraschte ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann mit einem ungewöhnlichen Statement.

München – Es waren dramatische 120 Minuten, die sich da im Achtelfinale der WM 2022 zwischen Japan und Kroatien abspielten. In der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, nachdem die Kroaten durch Ivan Perisic in der 55. Minuten ausgeglichen hatten. Daizen Maeda hatte die Blues Samurai in der ersten Hälfte in Führung geschossen.

Name: Béla Réthy Geburtsdatum: 14. Dezember 1956 (65 Jahre) in Wien Auszeichnungen: Auszeichnung in der Kategorie Bester TV-Livekommentator (2007), Auszeichnung in der Kategorie Emotionalste Reportage (Publikumspreis, 2009), Auszeichnung in der Kategorie Bester Sportkommentator (2009) Kommentierte Spiele: EM-Finale 1996, WM-Finale 2022, EM-Finale 2004, WM-Finale 2010, EM-Finale 2012, WM-Finale 2018 Historie: Fester Redakteur im ZDF seit 1987

Japan gegen Kroatien: Claudia Neumann kommentiert Achtelfinal-Drama im ZDF

Béla Réthy und Sandro Wagner kommentierten das WM-Spiel Brasilien gegen Südkorea. Claudia Neumann outet sich dabei als Fan. © Screenshot/ZDF/IMAGO / ActionPictures

Im Elfmeterschießen siegte dann Kroatien dank Keeper Dominik Livakovic, der gleich drei Elfer hielt und somit den japanischen Traum von der ersten Teilnahme an einem WM-Viertelfinale zunichtemachte. Die Japaner hatten in der Gruppe E das DFB-Team ausgeschaltet.

Im Anschluss an die packende Partie zwischen Japan und Kroatien überraschte ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann mit einem überschwänglichen Statement. Die 58-Jährige bedankte sich zunächst bei Co-Kommentator Hanno Balitsch, der an Neumanns Seite 120 Minuten seine Meinung zum Besten gab.

„Hanno, vielen Dank für deine Expertise. Wir packen jetzt hier ein“, sagt Neumann und verwies darauf, dass das Achtelfinale zwischen Japan und Kroatien die letzte Partie im Al-Janoub Stadium in Al-Wakrah war. Anschließend kündigte sie das zweite WM-Achtelfinale am Montag an.

Bela Rethy der „beste Kollege der Welt“: ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann outet sich als großer Fan

„Wir freuen uns auch auf das Abendspiel zwischen Brasilien und Südkorea“, sagte Neumann und wurde dann überschwänglich: „Mit Béla Réthy, dem besten Kollegen der Welt.“ Warum sie die Kommentatoren-Legende derart abfeierte und weshalb Réthy bei ihr so hoch im Kurs steht, ist nicht bekannt. Doch Neumann wollte mit den Superlativen gar nicht aufhören.

„Dann erstmal zurück ins Studio“, sagte die Kommentatorin, die nicht von allen Fußball-Fans geliebt wird: „Zurück zu den besten Experten der Welt, Jochen Breyer, Per Mertesacker und Chris Kramer.“ Auch dürften sich einige TV-Zuschauer ihren Ohren nicht getraut haben, da eine solche Wortwahl bei den Öffentlich-Rechtlichen eher eine Seltenheit ist.

Beste TV-Experte bei der WM? Kramer und Mertesacker überzeugen im ZDF

Breyer nahm im Studio in Mainz den verbalen Steilpass auf und bedankte sich artig. „Das Kompliment können wir nur zurückgeben“, so der Moderator: „Danke an die beste Kollegin nach Doha“. Puh, ganz schön viel Harmonie dort im Zweiten.

Das Experten-Duo Per Mertesacker und Chris Kramer erfreut sich im ZDF großer Beliebtheit. Vor allem der Gladbach-Profi kommt mit seiner lässigen Art und seiner lockeren Zunge beim TV-Publikum sehr gut an und wird von nicht wenigen als bester TV-Experte bei der WM 2022 gefeiert.

Vor allem im Zusammenspiel funktionieren die beiden Weltmeister-Kollegen Mertesacker und Kramer prächtig. Allerdings tun sich beide mit Lob für den Gegenüber noch schwer. (smk)