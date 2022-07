„Sind von Claudia Neumanns Kompetenz überzeugt“: ZDF wehrt sich gegen wütende Fans

Beim 2:1-Halbfinalsieg der DFB-Frauen über Frankreich hatten viele Fans etwas zu meckern. Der Grund war jedoch nicht die Partie selbst, sondern die Kommentatorin.

Mainz - Das deutsche Frauen-Nationalteam begeistert die Zuschauer. Der überzeugende 2:1-Sieg im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Frankreich sorgte für eine Rekord-Einschaltqoute, mehr als zwölf Millionen Menschen sahen den Finaleinzug der DFB-Frauen im ZDF, was einen starken Marktanteil von 47,2 Prozent bedeutete. Allerdings waren nicht alle Fußballfans mit der Übertragung zufrieden, es gab Kritik wegen Kommentatorin Claudia Neumann. Der Sender stärkte der Reporterin schon während des Spiels den Rücken.

Während des EM-Halbfinals: Fans verspotten ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann auf Twitter

Am Mittwochabend bot sich den deutschen Fußballfans ein spannendes Spiel, an dessen Ende die deutsche Mannschaft durch zwei Treffer von Alexandra Popp ins Finale einzog. Doch für viele Zuschauer rückte das Sportliche in den Hintergrund, sie störten sich an der Kommentatorin Neumann. Der Name der ZDF-Frau trendete über das gesamte Spiel auf Twitter, mit der Kritik waren die Nutzer nicht unbedingt zimperlich. „Was nervt mich mehr: Das doofe Gegentor oder Claudia Neumann?“, schrieb etwa ein User nach dem bitteren 1:1-Ausgleich der Französinnen vor der Pause.

Claudia Neumann ist seit 1999 für das ZDF tätig, seit 2016 kommentiert sie auch Spiele der Männer. © Frank Hoermann/imago-images

„Gibt es beim ZDF wirklich keine Alternative zu Claudia Neumann? Diese Phrasendrescherei ist bei ständiger Wiederholung langsam unerträglich“, beschwerte sich ein anderer. Auch das satirische ‚funk‘-Format ‚Wumms‘ setzte eine Spitze gegen die Kommentatorin: „Entweder Claudia Neumann denkt sehr langsam oder Audio und Video sind um zwei Sekunden asynchron.“ Eine andere Userin hoffte, dass es keine Verlängerung gibt, „90 Minuten Claudia Neumann sind wirklich mehr als genug“.

ZDF reagiert auf Neumann-Kritik auf Twitter: „Sind von ihrer Kompetenz überzeugt“

Dem ZDF reichte es offenbar nach den vielen teils unsachlichen Kommentaren der Nutzer. Auf einen Tweet einer Userin, die behauptete, man könne „nicht zuhören“, da Neumanns Stimme „fürchterlich“ sei und sie ohnehin „Müll“ von sich geben würde, antwortete der Sender mit einem entschlossenen Statement:

„Wir sind von Claudia Neumanns Kompetenz überzeugt. Claudia Neumann ist schon seit Jahren im Live-Fußball zu Hause und bringt neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit“, ließ das ZDF auf der Plattform verlauten. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Sender nach Kritik an Neumann gezwungen sieht, sich hinter sie stellen.

Neumann ist seit 1999 Redakteurin und Reporterin in der ZDF-Hauptredaktion Sport, zuvor arbeitete sie bei den Privatsendern SAT.1 und RTL. Bei der Frauen-Fußball-WM 2011 in Deutschland wurde sie die erste WM-Kommentatorin im deutschen Fernsehen. Spätestens seit ihrem Einsatz bei der EM 2016 in Frankreich ist sie dem breiten Publikum bekannt, seitdem sieht sie sich auch sexistischen Kommentaren im Netz ausgesetzt. (ajr)