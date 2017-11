Club verspielt 2:0-Führung - Spektakel in Heidenheim

In der 2. Liga geht es torreich und spannend zur Sache. Kiel klettert mit dem 2:2 gegen Nürnberg zumindest für eine Nacht wieder an die Spitze. Union Berlin patzt beim 3:4 in Heidenheim.

Holstein Kiel bleibt ein Kandidat für den Durchmarsch in die Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang erkämpfte am Samstag beim 1. FC Nürnberg nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:0) und krönte ihre Aufholjagd mit dem vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze der 2. Liga. Verfolger Union Berlin blieb zwar vor Nürnberg auf Relegationsplatz drei, musste beim 3:4 (0:1) gegen den 1. FC Heidenheim aber einen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen. Heidenheim landete einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf und vergrößerte den Vorsprung zum Tabellen-17. Greuther Fürth, der ein 1:1 (1:1) beim VfL Bochum holte.

Fortuna Düsseldorf reicht am Sonntag (13.30 Uhr) beim FC Ingolstadt ein Remis, um wieder an den punktgleichen Kielern vorbei zu klettern und die Tabellenführung zu übernehmen.

Die Kieler, die erst im vergangenen Sommer in die 2. Liga aufgestiegen waren, konnten in Nürnberg ihre drohende dritte Saisonniederlage abwenden. „Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen. Aber ich muss den Jungs ein Kompliment machen. Sie haben wahnsinnig viel Moral gezeigt und sind belohnt worden“, sagte Anfang. Hanno Behrens (54. Minute) und Mikael Ishak (62.) erzielten im Top-Spiel die Nürnberger Tore. Aaron Seydel (70.) verkürzte kurz nach seiner Einwechslung, Alexander Mühling (88.) glich spät aus.

Torfestival in Heidenheim

In Heidenheim sahen die Fans ein Torfestival, bei dem Union Berlin am Ende leer ausging. In der turbulenten Partie fielen sechs Tore binnen 14 Minuten. Für Heidenheim trafen Arne Feick (44.), John Verhoek (61./74.) und Marc Schnatterer (66.). Ein Doppelpack von Steven Skrzybski (72./75.) und ein Elfmetertor von Sebastian Polter (63.) reichten nicht zu einem Punkt für die Köpenicker. Heidenheim verließ erstmals seit dem 9. Spieltag den Abstiegsrelegationsrang.

Auf Platz 17 bleibt Fürth nach dem 1:1 beim VfL Bochum, der seit vier Liga-Partien auf einen Sieg wartet. Marco Caligiuri (7.) brachte Fürth in Führung, ehe der Bochumer Lukas Hinterseer (17.) nach einem Freistoß zum Ausgleich erfolgreich war.

Bereits am Freitag hatte Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 beim 1:2 gegen den SV Sandhausen eine weitere Niederlage kassiert und bleibt vorerst in der unteren Tabellenhälfte. Arminia Bielefeld und Eintracht Braunschweig trennten sich 2:2.

dpa