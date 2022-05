Conference League live: Wo läuft das Finale zwischen AS Rom und Feyenoord heute im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Teilen

Die ersten Finalisten der neuen Europa Conference League: AS Rom und Feyenoord Rotterdam. © Imago

Erstmals findet das Finale der Europa Conference League statt. Alle Infos, wer AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam heute live im TV und Stream zeigt.

Tirana ‒ Der neue Wettbewerb der UEFA wurde von Fußball-Europa mit viel Skepsis aufgenommen. Warum ein dritter Wettbewerb? Alle Strukturen und vor allem die UEFA Europa League wird dadurch maßgeblich verändert. Wie verhält es sich jetzt mit den europäischen Startplätzen in den einzelnen Ligen? Die Mannschaften in der Gruppenphase sind nicht so bekannt wie in den höheren Wettbewerben.

Nun wurde die erste Saison der Europa Conference League gespielt und es hat nicht lange gedauert, bis das Turnier von Mannschaften und Fans akzeptiert wurde. Die Fans von Union Berlin reisten ihrer Mannschaft in hoher Anzahl hinterher und die Anhänger des 1. FC Köln stürmten nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg am 33. Bundesliga-Spieltag sogar den Platz, weil sie den siebten Platz nicht mehr verlieren konnten.

Wie attraktiv der Wettbewerb sein kann, zeigten vor allem die späteren Runden. In den Halbfinals waren mit Leicester City, Olympique Marseille, der AS Rom und Feyenoord Rotterdam vier Mannschaften vertreten, die genauso auch in der Europa League noch hätten dabei sein können.

Europa Conference League, Finale AS Rom - Feyenoord Rotterdam Datum: Mittwoch, 25. Mai 2022 Anpfiff: 21.00 Uhr Stadion: Air Albania Stadium, Tirana Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Conference League: Finale zwischen Rom und Feyenoord nur vor 20.000 Zuschauern

Die Roma und Feyenoord haben es nun ins erste Finale geschafft. Dieses findet im Air Albania Stadium in Tirana statt und kann in Sachen Größenordnung tatsächlich nicht mit den anderen Turnieren mithalten. So passen lediglich 22.000 Zuschauer in die 2019 eröffnete Arena. Somit können längst nicht alle Anhänger dieser traditionsreichen Mannschaften beim Endspiel dabei sein. Im Vergleich: Das Finale der Europa League mit Eintracht Frankfurt wurde im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla vor fast 40.000 Zuschauern ausgetragen. Das Stade de France, die Heimstätte des diesjährigen Champions-League-Finals, fasst sogar 80.000 Plätze.

Einem wird das Geschehen auf den Rängen egal sein, weil er seinen Blick Richtung Spielfeld richten wird: Roma-Trainer José Mourinho hat schon im ersten Jahr der Conference League, die einmalige Chance, alle drei europäischen Titel gewonnen zu haben. Die Champions League gewann er mit dem FC Porto und Inter Mailand. 2004 sicherte er sich den Henkelpott mit Porto und 2017 gewann er die Europa League mit Manchester United. Sollte er Feyenoord besiegen, wäre das Europa-Triple perfekt ‒ und die Roma würde den ersten internationalen Titel überhaupt feiern. Gegner Rotterdam konnte immerhin schon den Europapokal der Landesmeister gewinnen und zweimal den UEFA-Cup. Zuletzt 2002 im Finale gegen Borussia Dortmund.

AS Rom - Feyenoord Rotterdam: Wer zeigt das Finale der Conference League heute live im TV?

Zwar hat RTL in diesem Jahr kaum Spiele der Conference League im TV gezeigt, hält aber offiziell die Übertragungsrechte an dem Wettbewerb und lässt es nicht entgehen, zumindest das Endspiel im Free-TV zu übertragen. So wird das Endspiel zwischen der Roma und Feyenoord auf Nitro zu sehen sein. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr.

Begegnung: AS Rom - Feyenoord Rotterdam TV: Nitro Live-Stream: RTL+

Europa Conference League: Wo läuft AS Rom - Feyenoord Rotterdam heute im Live-Stream?

RTL wird die Fußball-Übertragung parallel im Live-Stream auf RTL+ anbieten, das Angebot ist jedoch kostenpflichtig und benötigt ein abgeschlossenes Abonnement. Dieses kann entweder jährlich oder monatlich gekündigt werden. (ta)