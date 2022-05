Cristiano Ronaldo bedankt sich bei Fans: «Großartige Unterstützung von der Tribüne»

Cristiano Ronaldo winkt. © IMAGO/Martin Rickett

Cristiano Ronaldo bedankt sich nach dem letzten Premier-League-Heimspiel der Saison mit Manchester United bei den Anhängern des Vereins.

Manchester - Nach dem letzten Premier-League-Heimspiel der Saison mit Manchester United hat sich Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo in sozialen Medien bei den Anhängern des Clubs bedankt. «Einmal mehr großartige Unterstützung von der Tribüne», schrieb der in Funchal geborene Ronaldo nach dem 3:0 gegen den FC Brentford am Montag bei Instagram. Der Portugiese, der im Old Trafford den Treffer zum 2:0 per Strafstoß beigesteuert hatte, dankte den «unglaublichen Fans, die mit uns eine schwierige Saison ertragen und uns nie im Stich gelassen haben».

Die Boulevard-Zeitung «Mirror» hatte am Wochenende über einen vorzeitigen Abschied Ronaldos im Sommer spekuliert. In der Instagram-Botschaft des Stürmers klang es nicht danach. «Unser Ziel ist es, jeden Tag besser zu werden», schrieb Ronaldo, «damit wir das erreichen können, was wir alle wollen: Ruhm für Man United!»

Manchester United wird diese Saison ohne einen Titel abschließen und hat als Tabellensechster praktisch keine Chance mehr, sich für die Champions League zu qualifizieren. Auf Interimstrainer Ralf Rangnick folgt im Sommer der bisherige Ajax-Coach Erik ten Hag. Rangnick wird dann nur noch als Berater für die Red Devils arbeiten, er übernimmt als Trainer die österreichische Nationalmannschaft. (dpa)