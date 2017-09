Ronaldo führt Real zum Sieg - mäßiger Start für Liverpool

Real Madrid und Manchester City sind erfolgreich in die neue Spielzeit der Champions League gestartet. Liverpool hingegen lässt Punkte liegen, Neapel verlor gar.

Dank eines Doppelpacks von Superstar Cristiano Ronaldo hat Titelverteidiger Real Madrid die Jagd auf den dritten Champions-League-Triumph in Serie erfolgreich eröffnet. Der Gruppengegner des Bundesligisten Borussia Dortmund siegte am Mittwoch gegen den zyprischen Meister APOEL Nikosia mit 3:0 (1:0). Der FC Liverpool musste sich mit Teammanager Jürgen Klopp bei der Rückkehr in die Königsklasse mit einem 2:2 (2:1) gegen den FC Sevilla begnügen.

Der in der Liga noch gesperrte Ronaldo benötigte gerade einmal 13 Minuten, um den Titelverteidiger auf die Siegerstraße zu bringen. Mit einem verwandelten Handelfmeter erhöhte der portugiesische Europameister (51.) und bejubelte gleichzeitig seinen 107. Champions-League-Treffer, Sergio Ramos traf per Fallrückzieher (61.) zum 3:0. Weltmeister Toni Kroos saß zunächst auf der Bank, wurde aber schon nach 25 Minuten eingewechselt.

In zwei Wochen steht für Real in der Gruppe H das Gastspiel beim BVB an, der nach dem 1:3 (1:2) bei Tottenham Hotspur schon unter Zugzwang steht.

Liverpool missglückte derweil gegen den FC Sevilla die Revanche für das verlorene Endspiel der Europa League 2016. Beim ersten Auftritt der Reds auf der ganz großen europäischen Bühne seit drei Jahren erwischte Sevillas Stürmer Wissam Ben Yedder Klopps Team kalt (5.).

+ Für den FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp (l.) und Georginio Wijnaldum reichte es gegen Sevilla nur zu einem Remis. © AFP Der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (21.) und Mohamed Salah (37.) drehten die Partie für den Gastgeber, der mit Nationalspieler Emre Can sowie den Ex-Bundesliga-Profis Loris Karius und Joel Matip begann. Firmino verpasste bei seinem Champions-League-Debüt vom Elfmeterpunkt eine höhere Führung (42.), Sevillas Joaquin Correa bestrafte Liverpool dafür (72.). Liverpools Rechtsverteidiger Joe Gomez musste in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz (90.+4). Der frühere Schalker und Mainzer Johannes Geis fehlte den Andalusiern verletzt.

In der Vorrundengruppe G mit Vizemeister RB Leipzig, der bei seiner Champions-League-Premiere ein 1:1 (1:1) gegen den französischen Champion AS Monaco erzielte, verlor der FC Porto gegen Besiktas Istanbul mit 1:3 (1:2).

Manchester City mit dem ehemaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola vermieste indes dem niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam mit einem 4:0 (3:0) das Comeback in der Königsklasse nach 15 Jahren. Verteidiger John Stones (2.) sowie Sergio Agüero (10.) und Gabriel Jesus (25.) sorgten bei den Gästen früh für klare Verhältnisse, mit seinem zweiten Tor traf Stones zum Endstand (63.). Nationalspieler Ilkay Gündogan saß bei City nur auf der Bank, DFB-Teamkollege Leroy Sané kam nach 72 Minuten in die Partie.

In Manchesters Vorrundengruppe F startete der SSC Neapel mit einer 1:2 (0:1)-Niederlage bei Schachtjor Donezk. Liverpools nächster Gegner in Gruppe E, Spartak Moskau, trennte sich mit 1:1 (0:0) von NK Maribor.

SID