Wechsel von Cristiano Ronaldo offiziell bestätigt – CR7 kassiert Mega-Handgeld

Von: Kai Hartwig

Cristiano Ronaldo wechselt nach Saudi-Arabien. Er unterschrieb bei Al-Nassr, der Klub präsentierte seinen neuen Superstar bereits mit neuem Trikot.

Update vom 30. Dezember, 22.41 Uhr: Nun ist der Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien auch offiziell bestätigt worden. Der Portugiese hat bei Al-Nassr einen Vertrag unterschrieben, wie der Klub via Twitter bekannt gab. Der Tweet zeigt CR7 mit seinem neuen gelb-blauen Trikot und einem Vereinsoffiziellen.

Der Wechsel von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien soll offenbar fix sein. © Tom Weller/dpa

„Hier wird mehr als nur Geschichte geschrieben“, schrieb der Saudi-Klub auf Twitter. Und jubelte über den spektakulären Deal: „Dies ist eine Verpflichtung, die nicht nur unseren Verein zu noch größerem Erfolg inspirieren wird, sondern auch unsere Liga, unsere Nation und künftige Generationen, Jungen und Mädchen, dazu anspornen wird, die beste Version ihrer selbst zu sein.“

„Ich bin gespannt auf eine neue Fußball-Liga in einem anderen Land“, wurde Ronaldo zitiert: „Zusammen werden wir dem Team helfen, mehr Erfolg zu haben.“ Der portugiesische Superstar unterzeichnete einen Vertrag, der über zweieinhalb Jahre bis Mitte 2025 läuft. Er wird auch bei Al-Nassr seine legendäre Nummer 7 tragen.

Fernsehsender verkünden Entscheidung: Ronaldo wohl vor Wechsel zu Al-Nassr

Erstmeldung vom 30. Dezember: München/Riad - Laut Medienberichten soll die Verpflichtung von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo durch den saudi-arabischen Al-Nassr FC perfekt sein. Sowohl der von Saudi-Arabien finanzierte Nachrichtensender Al-Arabiya als auch etwas später CBS Sports berichteten am Freitagabend, dass der Vertrag unterschrieben worden sei. Konkrete Quellen nannten beide Sender aber nicht.

CBS Sports berichtete von einem Vertrag von zweieinhalb Jahren, den Ronaldo am Freitag unterschrieben haben soll und berief sich auf eine Quelle, die dem Verein nahe stehen würde. Auch die Zeitung Al Riyadiah vermeldete die Einigung auf einen Vertrag bis 2025. Al-Arabiya verkündete die Nachricht live während der TV-Übertragung und verwies auch auf einen zurückliegenden Bericht der spanischen Sportzeitung Marca, die unlängst von einem möglichen Vertrag über sieben Jahre berichtet hatte. Zunächst zweieinhalb Jahre als Spieler, danach als Botschafter der WM-Bewerbung. Saudi-Arabien bemüht sich gemeinsam mit Ägypten und Griechenland um die Ausrichtung der WM 2030.

Von Al-Nassr gab es am Freitagabend zunächst keine Bestätigung. Ronaldo veröffentlichte in den sozialen Netzwerken zunächst auch nichts, was auf einen Wechsel-Vollzug hindeutete. Sein letztes Posting bei Instagram galt der am Donnerstag in São Paulo gestorbenen brasilianischen Fußball-Ikone Pelé.

Cristiano Ronaldo vor Wechsel zu Al-Nassr – Geldsegen für Fußball-Superstar

Ein Vertrag mit einem Verein in Saudi-Arabien bringt Ronaldo gegen Ende seiner Karriere und mit 37 Jahren noch mal viel Geld. Al Riyadiah berichtet von einer Unterschriftenprämie von 100 Millionen Euro, die der Portugiese sofort erhalten würde. Das Gehalt soll sich auf 200 Millionen Euro für zweieinhalb Jahre belaufen. Sportlich würde es ein Abstieg bedeuten, nachdem der Europameister von 2016 bei europäischen Top-Clubs wie Manchester United, Real Madrid und Juventus Turin spielte. Seit seinem geräuschvollen Abgang Ende bei Manchester United und noch vor der für den Superstar ebenfalls enttäuschend verlaufenen WM ist Ronaldo vereinslos. (dpa/fd/kh)