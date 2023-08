„Daily Mirror“: Pavard und ManUnited einig über Wechsel

Benjamin Pavard soll sich angeblich mit Manchester United mündlich einig sein. © Sven Hoppe/dpa

Verlässt ein Verteidiger den FC Bayern? Benjamin Pavard soll bei Manchester United hoch im Kurs stehen.

München - Bayern Münchens Verteidiger Benjamin Pavard (27) ist sich mit Manchester United angeblich mündlich über einen Wechsel noch in diesem Sommer einig.

Wie der „Daily Mirror“ ohne Quellenangabe schrieb, hat der englische Traditionsverein den FC Bayern über sein Vorhaben informiert, den Franzosen zu verpflichten. Pavard soll als Ersatz für den früheren Kapitän Harry Maguire (30) eingeplant sein, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird.

Der „Daily Mail“ zufolge ist Manchester allerdings mit einem ersten Angebot für Pavard beim FC Bayern abgeblitzt. Für den sowohl innen als auch außen in der Abwehr einsetzbaren Fußball-Nationalspieler und Weltmeister von 2018 ist von einer Ablöse von 30 Millionen Euro die Rede. Pavards Vertrag in München läuft im Sommer 2024 aus. Er war 2019 für rund 35 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart an die Isar gewechselt. Pavard wird in München vor allem als Rechtsverteidiger eingesetzt, er selbst sieht sich aber lieber in der Innenverteidigung. dpa