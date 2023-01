Sexuelle Nötigung? Ex-Barca-Star Dani Alves festgenommen – „Habe mich rücksichtsvoll verhalten“

Von: Boris Manz

Ex-FC-Barcelona-Star Dani Alves wurde von der Polizei verhaftet. Eine Frau hatte den Nationalsspieler Brasilians wegen sexueller Nötigung angezeigt.

Barcelona – Ex-Barca-Star Dani Alves ist festgenommen worden. Laut einem Sprecher der katalanischen Polizei hatte sich Alves selbst in einer Polizeidienststelle in Barcelona gestellt, da gegen ihn ermittelt wird. Eine 23-jährige Frau hatte den ehemaligen Weltklasse-Verteidiger laut katalanischer Polizei bereits am 2. Januar wegen sexueller Nötigung angezeigt. Der Brasilianer reagierte beim TV Sender Antena 3 auf die Anschuldigungen und bestritt vehement die Vorwürfe.

Barcelona: Dani Alves „wegen mutmaßlichen Verbrechens der sexuellen Nötigung“ festgenommen

Der Vorfall zwischen Alves und der unbekannten Frau soll sich in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 in einem Nachtclub in Barcelona zugetragen haben. Zwei Tage später hatte die Frau bei den Behörden Anzeige erstattet. Ihrer Aussage nach habe Alves sie im Intimbereich angefasst.

Der Oberste Gerichtshof Kataloniens hatte darauf eine Untersuchung „wegen eines mutmaßlichen Verbrechens der sexuellen Nötigung, die von einer Frau gegen einen Fußballspieler eingeicht wurde“ angekündigt. Unterschiedlichen Medienberichten zufolge ist Alves am 20. Januar nun festgenommen worden.

Gegen Dani Alves wurden schwere Vorwürfe erhoben. © Jose Breton/Imago

Ex-Barca-Star Alves bestreitet die Vorwürfe: „Habe mich vergnügt, aber ohne anderen zu nahe zu kommen“

„Ich war dort, an diesem Ort, mit mehr Leuten, die Spaß hatten“, erklärte Alves bei Antena 3. „Jeder weiß, dass ich gerne tanze.“ Allerdings wies der ehemalige Star des FC Barcelona die Anschuldigungen vehement zurück. „Ich habe mich vergnügt, aber ohne anderen zu nahe zu kommen, und ich habe mich immer rücksichtsvoll gegenüber meiner Umgebung verhalten.“ Des Weiteren bestritt Alves, das vermeintliche Opfer überhaupt zu kennen.

Alves, der mit 39 Jahren zum ältesten eingesetzten Spieler Brasiliens bei einer Weltmeisterschaft wurde, kickt aktuell in Mexiko bei PUMAS.

Xavi Hernandez holt Dani Alves 2021 zurück zum FC Barcelona

2002 zog es Alves vom EC Bahia zum FC Sevilla, wo der 1,72-Meter-große Rechtsverteidiger seine Weltkarriere begann. Sechs Jahre später wechselte er für 35,5 Millionen Euro, die einzige jemals überwiesene Ablöse für Alves, zum FC Barcelona, wo er sich zur Vereinsikone entwickelte. Gemeinsam mit Lionel Messi gewann Alves drei Mal die Champions League. 2017 ging Alves zu Juventus Turin und nach Engagements bei Paris Saint-Germain und dem FC Sao Paolo wurde er im September 2021 vereinslos.

Sein alter Mitspieler Xavi Hernandez, unterdessen Chef-Coach in Barcelona, holte den Rechtsverteidiger für im Alter von 38 Jahren zurück ins Camp Nou. Bei den UNAM Pumas debütierte Alves mittlerweile, hält sich in seiner Freizeit aber immer noch oft in seiner Wahlheimat Barcelona auf. Mit 46 Titeln gilt Alves als erfolgreichster Sportler aller Zeiten. (dpa/sid/btfm)