So endete Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund 

Darmstadt - Der SV Darmstadt 98 empfängt Borussia Dortmund. Hier erfahren Sie, wie Sie das Bundesliga-Spiel heute live im TV und im Live-Stream sehen.

Update vom 11. Februar 2017: Mit diesem Ergebnis hatten wohl die Wenigsten ernsthaft gerechnet: Der SV Darmstadt hat sich mit 2:1 gegen den Favoriten Borussia Dortmund durchgesetzt. Damit haben die Darmstädter wichtige Punkte im Abstiegskampf gesammelt.

Nach dem aufregenden Heimspiel gegen RB Leipzig muss Borussia Dortmund am 20. Spieltag der Fußball Bundesliga auswärts gegen Darmstadt 98 ran. Über den Sieg des BVB gegen Leipzig freuen sich auch die Fans des FC Bayern. Denn: Mit dem Unentschieden gegen Schalke konnte der Tabellenführer seinen Vorsprung auf Leipzig immerhin um einen Punkt ausbauen.

Dortmund-Coach Thomas Tuchel fiel beim Abpfiff im Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig sicher ein großer Stein vom Herzen. Kurz vor Schluss schoss Leipzig den Ausgleich - allerdings wurde der Treffer wegen Abseitsstellung nicht gewertet. So siegte Dortmund am Ende knapp mit 1:0 und kletterte kurzzeitig sogar auf Platz drei der Tabelle, der mit einer direkten Champions-League-Qualifikation belohnt wird. Dadurch, dass Frankfurt sein Spiel gegen Darmstadt Tags darauf gewann, schob sich die Eintracht aber wieder an den Dortmundern vorbei. Am 20. Spieltag der Bundesliga muss Dortmund heute gegen Darmstadt 98 ran und will mit einem Sieg wieder an Frankfurt vorbei.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Dortmund heute mit Aufwind?

Dortmund schwächelt in dieser Bundesliga-Saison bisher etwas. Aus den letzten vier Partien vor dem Spiel gegen Leipzig gab es nur einen Sieg und drei Unentschieden. Damit muss Dortmund aktuell um den direkten Einzug in die Champions League bangen. Der Dreier gegen Leipzig könnte aber so etwas wie eine Kehrtwende gewesen sein. Gegen RB zeigten die Borussen wieder alte Stärken und spielten dominant. Lediglich die Chancen-Auswertung war zu bemängeln. Das gab Leipzig kurz vor Schluss die Chance, den Spielverlauf etwas auf den Kopf zu stellen. Doch Dortmund blieb mit etwas Glück Sieger, auch wenn man den Sack nicht zugemacht hatte. Weniger schön waren die Szenen abseits des Spielfelds. Teile des BVB-Fanblocks randalierten und gingen aggressiv gegen gegnerische Fans und Polizisten vor.

Zu der Niederlage von RB muss aber auch angemerkt werden, dass Leipzig keineswegs in Best-Besetzung nach Dortmund gereist war. RB-Coach Ralph Hasenhüttl machte seiner Mannschaft deshalb auch nach der Niederlage ein großes Kompliment. Gegen Tabellen-Schlusslicht Darmstadt ist heute ein Sieg für Dortmund jetzt Pflicht, falls man an Frankfurt vorbei auf Platz drei in der Tabelle springen will. Die Eintracht spielt zeitgleich in Leverkusen.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Bundesliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und Borussia Dortmund heute live im TV und im Live-Stream verfolgen können.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Bundesliga heute live auf Sky

Wie gewohnt zeigt der Pay-TV-Sender Sky auch die Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund live und in voller Länge. Ab 14.00 Uhr begrüßt Sie Moderator Jan Henkel auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD mit den Vorberichten zu allen Bundesliga-Spielen heute. Ab 15.30 Uhr sehen Sie auf diesem Sender dann die Bundesliga-Konferenz. Das Spiel Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund wird in der Schalte von Holger Pfandt kommentiert.

Um das Einzelspiel Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund in voller Länge zu sehen, können Sie ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD umschalten. Ab dem Anstoß um 15.30 Uhr verpassen Sie hier keine Minute des Spiels.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream von SkyGo

Falls Sie ein Sky-Abo besitzen, können Sie die Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund heute auch im Live-Stream bei SkyGo mitverfolgen. Den Live-Stream von SkyGo können Sie dabei mit ihrem gängigen Web-Browser auf ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone aufrufen. Um das Spiel auf einem Tablet oder Smartphone zu sehen, können Sie auch die kostenlose SkyGo-App herunterladen. Diese finden Sie im iTunes-Store (Apple-Geräte) oder im Google-Play-Store (Android-Geräte).

Tipp der Redaktion: Da Live-Streams eine sehr große Datenmenge verbrauchen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten könnte ihr mobiles Datenvolumen schnell aufgebraucht sein. Wer dann noch von unterwegs aus schnell im Netz surfen möchte, muss ein zusätzliches Datenkontingent kaufen.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Bundesliga heute im Live-Stream ohne SkyGo

Wer suchet der findet! Im Internet werden Sie bereits nach kurzer Suche diverse Live-Stream-Angebote für das heutige Spiel Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund finden. Allerdings bieten diese Streams meist keine besonders gute Bild- und Ton-Qualität und unterbrechen ihr Fußball-Vergnügen durch lästige Werbe-Pop-Ups. Daneben ist gesetzlich nicht ganz geklärt, ob solche Streams legal sind. Wenn Sie rechtlich auf der sicheren Seite bleiben wollen, können Sie sich immer an unserer Liste mit kostenlosen und legalen Live-Streams orientieren.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Bundesliga heute live im BVB-Netz-Radio

Alternativ zu TV und Live-Stream können sie die Bundesliga-Partie Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund heute auch im Audio-Stream mitverfolgen. Die offizielle Seite von Borussia Dortmund bietet zu allen Spielen des eigenen Vereins das BVB-Netz-Radio an, mit dem Sie immer auf dem Laufenden bleiben. Die Moderatoren Norbert „Nobby2 Dickel und Boris Rupert begrüßen Sie 15 Minuten vor Spielbeginn (also ab 15.15 Uhr) und liefern Ihnen alle Infos zur Partie.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Bundesliga-Zusammenfassung heute in der ARD

Wer das Spiel Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund heute nicht live mitverfolgen kann, hat zumindest die Möglichkeit die Highlights des Spiels in der Zusammenfassung zu sehen. Um 18.30 Uhr begrüßt Sie Moderator Matthias Opdenhövel zur ARD-Sportschau und präsentiert Ihnen die Zusammenfassungen aller Freitags- und Samstags-Spiele der Fußball-Bundesliga. Auch die ARD-Sportschau können Sie via Live-Stream auf ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone mitverfolgen. Rufen Sie den ARD-Live-Stream einfach zur Sendezeit mit ihrem normalen Web-Browser auf. Alternativ können Sie auf ihrem Tablet oder Smartphone auch die ARD-App benutzen, die Sie kostenlos im iTunes-Store (Apple-Gerät) oder im Google-Play-Store (Android-Gerät) herunterladen können.

Darmstadt 98 - Borussia Dortmund: Die Bilanz

Betrachtet man die Bilanz der Aufeinandertreffen von Darmstadt 98 und Borussia Dortmund, so müssen die Dortmunder als klarer Favorit gelten. In insgesamt acht Begegnungen gab es nur einen Sieg für Darmstadt, zwei Mal hieß es am Ende Unentschieden und fünf Mal gewann der BVB. Wobei der Sieg Darmstadts bis auf das Jahr 1978 zurückdatiert.

Wettbewerb Datum Begegnung Ergebnis Bundesliga 2016/2017 17.09.2016 Dortmund - Darmstadt 6:0 Bundesliga 2015/2016 02.03.2016 Darmstadt - Dortmund 0:2 Bundesliga 2015/2016 27.09.2015 Dortmund - Darmstadt 2:2 DFB-Pokal Achtelfinale - 1982/1983 15.12.1982 Dortmund - Darmstadt 4:2 Bundesliga 1981/1982 03.04.1982 Darmstadt - Dortmund 1:3 Bundesliga 1981/1982 17.10.1981 Dortmund - Darmstadt 4:0 Bundesliga 1978/1979 04.04.1979 Dortmund - Darmstadt 0:0 Bundesliga 1978/1979 07.10.1978 Darmstadt - Dortmund 3:2

