Darmstadt 98 gegen KSC: 2. Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga empfängt Darmstadt 98 den KSC. So sehen Sie die Partie im TV und im Stream.

Darmstadt - Die Saison nähert sich so langsam dem Ende und die Spannung steigt im Kampf um den Aufstieg. Der SV Darmstadt 98 empfängt am 29. Spieltag der 2. Bundesliga den Karlsruher SC und will den nächsten Schritt in Richtung 1. Liga machen. Gegen die Badener, die eine starke Rückrunde spielen, wird das aber keineswegs ein Selbstläufer.

„Heimspiele sind geil. Das wollen wir zeigen. Jeder, der am Freitag auf dem Platz steht, will das Spiel gewinnen. Wir schauen nur auf unser Spiel. Wir bleiben bei uns, nur das zählt. Der KSC wird Herausforderung genug. Karlsruhe hat gegen den HSV gewonnen und gegen Mannschaften von oben stets ihre Qualität gezeigt“, sagte 98-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den KSC.

Darmstadt 98 gegen KSC: Gastgeber favorisiert

„Der KSC agiert in der Grundformation anders als viele andere Mannschaften, da sie mit einer Raute spielen. Wanitzek ist ihr überragender individueller Spieler, der sich aber stets für die Mannschaft einsetzt. Die Jungs haben mein vollstes Vertrauen. Sie sollen morgen bei sich bleiben und sich gegenseitig antreiben. Nach Düsseldorf haben wir viel Lob bekommen. Dieses Lob müssen wir bestätigen, indem wir gegen den KSC gewinnen“, so der Lilien-Coach weiter.

Der SV Darmstadt 98 empfängt den KSC. © IMAGO/Laci Perenyi

KSC-Trainer Christian Eichner ist voll des Lobes für den kommenden Gegner: „Das ist eine absolute Mannschaft, gespickt mit vielen verschiedenen Facetten, die es benötigt, um einen der obersten beiden Plätze zu belegen. Das wird eine extrem große Herausforderung, aber darauf freuen wir uns.“

Das Spiel des 28. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Darmstadt 98 und dem KSC findet am Freitag, 21. April 2023, in Darmstadt statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Darmstadt 98 gegen KSC: 2. Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 29. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga zwischenDarmstadt 98 und dem KSC wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Darmstadt 98 gegen KSC: 2. Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Darmstadt 98 gegen KSC wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Düsseldorf startet am Freitag, 21. April 2023 , um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

, um . Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Darmstadt 98 gegen KSC: 2. Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

bei verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store. WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Darmstadt 98 gegen KSC ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

