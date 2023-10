Darmstadt 98 gegen Werder Bremen jetzt live: So sehen Sie die Bundesliga im TV und Stream

Am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum Duell Darmstadt 98 gegen Werder Bremen. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Darmstadt – In der Bundesliga steht der 6. Spieltag an und der SV Darmstadt 98 steht unter Druck. Der Aufsteiger ist noch sieglos in der laufenden Saison und hängt im Tabellenkeller fest. Mit einem Sieg über Werder Bremen wollen sich die „Lilien“ etwas Luft verschaffen. Einfach wird es aber nicht, denn die Gäste wollen die Punkte mitnehmen in den hohen Norden.

Darmstadt 98 gegen Werder Bremen: Wer holt sich den Sieg?

„Man erwartet von uns Bodenhaftung und eine Natürlichkeit. Trotzdem wollen wir uns nicht kleiner machen als wir sind. Es kommt aber kein Gegner in der 1. Bundesliga, gegen den man sicher drei Punkte holen kann. Wir müssen weiterhin alles in die Waagschale werfen, um gewinnen zu können – egal, gegen welchen Gegner es geht. Auch wenn die Ergebnisse noch nicht da sind: Wir haben in jedem Spiel in Phasen eine gute Leistung gezeigt und die Gegner vor Aufgaben gestellt“, sagte Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht.

„Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga angekommen sind und Respekt ablegen können. Und da komme ich noch einmal zurück zum „Cluburlaub“: Du musst dich nicht an jede Clubregel halten. Wenn die Liegen mit Handtüchern belegt sind, dann geh halt hin und zieh sie weg. Wir sind in der ersten Liga, um rotziger zu sein. Neben der kritischen Aufarbeitung gibt es viele Dinge, an denen man sehen kann, dass sich die Mannschaft entwickelt. Der Zeitpunkt kommt immer näher, dass wir drei Punkte holen werden“, so der Trainer weiter.

Die Bundesliga-Partie zwischen Darmstadt 98 und Werder Bremen steigt am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 15.30 Uhr in Darmstadt. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Darmstadt 98 gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Darmstadt 98 und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Darmstadt 98 gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Darmstadt 98 und Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 15.00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

