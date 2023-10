Bundesliga-Trainer will Übung vormachen – und verletzt sich schwer

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Der Coach des SV Darmstadt, Torsten Lieberknecht, hat sich eine schmerzhafte Verletzung zugezogen. Er wird aber am Samstag an der Seitenlinie stehen.

Darmstadt – Der SV Darmstadt ist in der Bundesliga angekommen. In der vergangenen Woche gelang dem Aufsteiger am 6. Spieltag der erste Sieg in dieser Saison. Werder Bremen wurde zu Hause mit 4:2 geschlagen. Am Samstag will Darmstadt beim FC Augsburg nachlegen – mit Coach Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie.

Torsten Lieberknecht Geboren: 1. August 1973 (Alter 50 Jahre), Bad Dürkheim Verein: SV Darmstadt 98 Vertrag bis: 30. Juni 2027

Lieberknecht zieht sich Muskelverletzung zu – beim Übung vormachen

Und das, obwohl sich der 50-Jährige unter der Woche eine schwere Verletzung zugezogen hat. „Ich wollte gestern eine Übung vormachen und habe mir dabei mehr als einen Muskelfaserriss zugezogen – vermutlich einen Muskelbündelriss. Das ist aber nur meine eigene Diagnose“, sagte der Coach des hessischen Fußball-Bundesligisten am Donnerstag dennoch gut gelaunt.

Sorgen bereitet ihm nicht die eigene Blessur vor der Reise nach Augsburg, sondern Verletzungen einiger Spieler. „Wir haben einige Fragezeichen“, berichtete er. Kapitän Fabian Holland habe einen angeschwollenen Fuß.

Torsten Lieberknecht hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen. © IMAGO/RHR-FOTO

SV Darmstadt mit Personalproblemen vor Spiel in Augsburg

Zudem verletzte sich Braydon Manu am Sprunggelenk, klagte Klaus Gjasula über Leistenbeschwerden und Christoph Zimmermann musste das Training mit Rückenproblemen abbrechen. Wegen eines Muskelfaserrisses wird Emir Karic ausfallen.

„Ich erwarte einen Gegner, der in heißer Atmosphäre giftig zur Sache geht“, betonte Lieberknecht. Die Augsburger sind Tabellen-14. und liegen direkt vor Darmstadt 98. Immerhin blieben die Gastgeber in den ersten drei Heimspielen der Saison ohne Niederlage.

Kane, Kim, Sabitzer, Openda, Gosens: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Das wollen die Hessen am Samstag ändern. Im Erfolgsfall wird Lieberknecht aber wohl dennoch auf Jubelsprints an der Seitenlinie verzichten müssen. Der FC Bayern hat sich hingegen gegen eine Verpflichtung von Jérôme Boateng entschieden. (dpa/kk)