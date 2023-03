Daschner stoppt Paderborn - St. Pauli setzt Siegesserie fort

St. Paulis Lukas Daschner traf in Paderborn doppelt. © David Inderlied/dpa

Der FC St. Pauli hat seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und dem SC Paderborn einen empfindlichen Rückschlag im Aufstiegsrennen versetzt.

Paderborn - Die Kiez-Kicker gewannen durch einen Doppelschlag von Lukas Daschner (15./42.) auch ihr sechstes Spiel nacheinander und feierten einen 2:1 (2:0)-Erfolg beim Tabellenvierten. Damit verpassten die zuvor in fünf Spielen in Serie unbesiegten Ostwestfalen, die lediglich durch ein Eigentor von Karol Mets (51.) zum Torerfolg kamen, den Rückstand auf Platz drei zu verkürzen. Die mittlerweile seit acht Spielen unbezwungenen Hamburger festigten Platz sieben mit nun 35 Punkten.

15.000 Besucher in der ausverkauften Home-Deluxe-Arena sahen eine ausgeglichene Partie, in der den Gastgebern der bewährte Offensivschwung fehlte. Trainer Lukas Kwasniok musste in Robert Leipertz, Marvin Pieringer und Felix Platte die drei besten Torschützen sowie Kapitän Ron Schallenberg ersetzen.

Mit einer kompakten Defensive hielten die effizienten Gäste gut dagegen und kamen durch die beiden Treffer von Daschner noch vor der Pause zum 2:0. Unter Mithilfe von Mets schafften die Gastgeber, die zuvor Pech mit einem Lattentreffer von Bashir Humphreys hatten, nur noch den Anschlusstreffer. Paderborns Offensivspieler Sirlord Conteh sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte. dpa