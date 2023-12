Alaba-Albtraum bestätigt: Kreuzbandriss-Video ist nichts für schwache Nerven

Von: Alexander Kaindl

David Alaba hat sich am Sonntagabend eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die restliche Saison könnte gelaufen sein. Auch die EM 2024 wackelt.

Madrid – Eine schlimmere Nachricht hätte es für David Alaba so kurz vor Weihnachten nicht geben können: Der Österreicher in Diensten von Real Madrid verletzte sich am Sonntagabend im Liga-Spiel gegen den FC Villarreal schwer. Die Königlichen bestätigten noch am Abend einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie.

David Alaba zieht sich Kreuzbandriss zu

Alaba soll in den kommenden Tagen operiert werden. Er wird monatelang ausfallen. Die Saison könnte damit für den früheren Bayern-Profi bereits beendet sein, auch ein Start bei der EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) ist fraglich.

Der ÖFB schrieb am Montagmorgen bei Instagram: „Gute Besserung & #comebackstronger, David!“. Der 31-Jährige führte das Team von Ralf Rangnick als Kapitän zur EM-Qualifikation, ein Fehlen bei der Euro wäre ein herber Rückschlag für die österreichischen Träume.

David Alaba verletzte sich in dieser Szene gegen Villarreal schwer am Knie (l.). Die Reaktion seiner Teamkollegen spricht Bände. © AFLOSPORT / Imago / Screenshot / BeIn Sports

Kreuzbandriss bei David Alaba: Sami Khedira als Vorbild?

Was Alaba Hoffnung machen könnte, sind schwere Knieverletzungen von anderen Spielern vor großen Turnieren – beispielsweise Sami Khedira. Der hatte sich Mitte November 2013 das Kreuzband gerissen, beim 4:0-Auftaktsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal (16. Juni 2014) stand er dennoch in der Startelf und absolvierte große Teile der WM. Das Finale sollte er dann wegen Wadenproblemen verpassen.

Alaba hat sich erst Mitte Dezember verletzt und es bleibt dementsprechend weniger Zeit – allerdings ist die Khedira-Verletzung auch schon zehn Jahre her. Die Reha-Methoden haben sich seitdem nochmal weiterentwickelt.

Alaba hatte sich in der ersten Halbzeit beim 4:1 (2:0)-Heimsieg am Sonntag gegen den FC Villarreal verletzt und musste ausgewechselt werden. Das Video ist nichts für schwache Nerven – vielen Fans war schon im Live-Bild klar, dass in dieser Szene möglicherweise das Kreuzband in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Madrids Trainer Carlo Ancelotti sprach hinterher von einer „sehr traurigen Nachricht“. Alabas deutscher Teamkollege Toni Kroos, der jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann kontaktiert wurde, schrieb bei X (ehemals Twitter) versehen mit drei roten Herzchen die Nachricht: „Ich liebe dich, David Alaba.“

Real Madrid gewinnt trotz schwerer Alaba-Verletzung

Real verdrängte den FC Girona mit einem Punkt Vorsprung von der Spitze, allerdings kann sich das größte Überraschungsteam Europas die Spitze im Spiel am Montag gegen Deportivo Alaves wieder zurückholen. Die Tore für Real erzielten der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (25. Minute), Rodrygo (37.), Brahim Diaz (64.) und Luka Modric (68.). Die deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger standen in der Startelf von Madrid. (akl/dpa)