David Kébé LIVE: Türkgücü-Stammspieler mit 19 – so hat er den Regionalliga-Durchbruch geschafft

Von: Thomas Jank

David Kébé hat sich in die Startelf von Türkgücü München gespielt © FuPa / Johannes Traub

David Kébé spielt erst seit dieser Saison in der Regionalliga – ist bei Türkgücü München aber sofort Stammspieler. Im Live-Interview spricht er über seinen Durchbruch.

München – Viele Jugendspieler haben Probleme, den Sprung in den Herrenbereich zu meistern. Für David Kébé von Türkgücü München war das allerdings überhaupt kein Thema. Das 19-jährige Eigengewächs des Regionalligisten ist in seiner ersten Saison im Herrenbereich sofort zu einem wichtigen Leistungsträger geworden und ein fester Bestandteil der Startelf von Trainer Alper Kayabunar.

Klar, das Abwehrtalent spielte in der Jugend überwiegend Bezirksoberliga oder sogar Landesliga – der Sprung in die Herren-Regionalliga ist nochmal ein riesiger Schritt. Für viele Jugendliche kann David Kébé ein Vorbild sein, denn als Stammspieler in der vierten Liga ist der Profibereich nicht mehr weit entfernt.

Ein Vorteil des 19-Jährigen ist seine Vielseitigkeit. Er fühlt sich sowohl als Innen-, als auch als Außenverteidiger wohl und hat diese Saison schon beide Positionen bespielt. In seinen 15 Saisoneinsätzen spielte das Abwehrjuwel siebenmal als Rechtsverteidiger, sechsmal als Linksverteidiger und zweimal als Innenverteidiger. Zuletzt setzte Trainer Kayabunar fünfmal in Folge auf ihn als Linksverteidiger, mit Linksaußen Masaaki Takahara klappt das Zusammenspiel sehr gut. Am 21. Spieltag erzielte David Kébé gegen Wacker Burghausen sein erstes Tor und wurde zum Matchwinner.

David Kébé bei Türkgücü München: Fokus liegt auf Fußball bei Türkgücü München

Türkgücüs Sportlicher Leiter Roman Plesche schätzt den 19-Jährigen auch persönlich: „David hat großes Potenzial. Er ist bodenständig und weiß, wo er herkommt. Wenn er weiter hart an sich arbeitet, kann er es weit bringen.“ Kébés Ziel ist es auch, irgendwann im Profibereich zu spielen. Als Absicherung macht das Abwehrtalent eine Ausbildung zum Europakorrespondenten, sein Fokus ist aber klar: „Den richte ich in den nächsten Jahren schon auf den Fußball. Es war als Kind schon mein Traum, Profi zu werden. Daran hat sich nichts geändert.“

Wir sprechen mit David Kébé heute ab 15.00 Uhr im LIVE-Interview. Der Stream wird auf unserer Facebook-Seite fussball-vorort.de und bei Youtube übertragen. Wir sprechen mit dem Türkgücü-Youngster über seinen Durchbruch, die aktuelle Saison und werfen einen Blick auf seine Zukunft. (Thomas Jank)