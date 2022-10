David Raum: Freundin, Kinder, Erfolge? Das wissen wir über den deutschen Nationalspieler

David Raum ist deutscher Nationalspieler. © IMAGO/Marc Schueler

Der deutsche Linksverteidiger David Raum spielt für RB Leipzig und zählt zur Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Was über ihn bekannt ist.

Nürnberg – David Raum wurde am 22. April 1988 geboren. Er interessierte sich schon sehr früh für Fußball. Ab seinem achten Lebensjahr wurde er beim örtlichen SpVgg Greuther Fürth zum Profi ausgebildet. Sein Gehalt wird auf rund sechs Millionen Euro pro Jahr geschätzt.

David Raum hat mehrere Tattoos, darunter ein auffälliges Engelsmotiv am Hals. Privat ist David Raum mit seiner Freundin „Kathi“ liiert. Das Paar machte seine Beziehung Anfang des Jahres 2020 publik. Manchmal teilen die beiden ihr Liebesglück in den sozialen Medien.

Privates zu David Raum

David Raum wurde am 22. April 1988 geboren und ist 1,80 m groß. Er wuchs mit seinen Eltern am nördlichen Stadtrand von Nürnberg auf. Für Fußball interessierte er sich schon sehr früh. Er begann bereits mit vier Jahren mit dem Sport. Sein erster Verein war der örtliche Tuspo Nürnberg.

Als David Raum acht Jahre alt war, zog die Familie in den Nachbarort Fürth. Dort wurde Raum beim SpVgg Greuther Fürth aufgenommen. Das Nachwuchsleistungszentrum bildete ihn fortan zum Profi aus. Über seinen Schulabschluss ist nichts bekannt. Auch über seine Familie gibt es keine weiteren Informationen. Zu seinen Vorbildern zählt Andy Robertson vom FC Liverpool.

Der Fußballprofi David Raum hat mehrere Tattoos. Dazu gehören:

ein Blitz schräg hinter dem linken Ohr,

ein Löwe auf dem rechten Oberarm,

eine Rose auf der rechten Hand,

ein Engelsmotiv am Hals

und der Spruch „Living the dream“ auf der Brust

Beziehung von Raum

David Raum ist seit mehreren Jahren in einer Beziehung. Seine Freundin ist in der Öffentlichkeit unter dem Namen „Kathi“ bekannt. Anfang 2020 machte das Paar ihre Beziehung auf Instagram publik. Seit dem teilen die beiden ab und zu ihr Liebesglück in den sozialen Medien. Kathi war auch bei der Feier nach dem Gewinn der U21-Europameisterschaft dabei.

Karriereverlauf von David Raum

In seiner Kindheit und Jugend spielte David Raum für seinen Heimatverein SpVgg Greuther Fürth. Damals hatte er noch im Mittelfeld seinen Platz. Mit 18 Jahren (am 27. Jänner 2017) wurde Raum erstmals in der 2. Bundesliga eingesetzt. Einige Monate danach erzielte er sein erstes Zweitligator. Der endgültige Durchbruch gelang ihm als Linksverteidiger in der Saison 2020/21. Er kam in allen Zweitligapartien zum Einsatz und schaffte mit dem SpVgg Greuther Fürth den Aufstieg in die Bundesliga.

Im Sommer 2021 wechselte er zur TSG 1899 Hoffenheim. Dort eroberte er einen Stammplatz auf der linken Außenbahn. Sein Marktwert hat sich seitdem verdreifacht und sein Vertrag wurde bis 2026 verlängert. Im Sommer 2022 wechselte er dennoch zu RB Leipzig. Ende August 2021 wurde er in die deutsche A-Nationalmannschaft für die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2022 berufen. Bereits davor absolvierte er elf Länderspiele für die U19 und die U20 des DFB. Er war auch bei den Olympischen Sommerspielen 2021 für Deutschland im Einsatz.

Erfolge und Titel von David Raum

David Raum wird meistens als Linksverteidiger eingesetzt. Er ist sehr stark im Sprint. In der Rangliste der Bundesliga belegte er mit 1.058 Sprints den ersten Rang anno 2021/22. Dabei kommt ihm vor allem seine Ausdauer zugute. Besonders gefürchtet werden auch seine Flanken. In der Saison 2021/22 spielte er 288 Flanken und belegte damit Rang 2. In der Liga-Rangliste der laufstärksten Spieler belegte er mit 357 Kilometer Platz 4.

In der Bundesliga und in der deutschen Nationalmannschaft gilt er als Senkrechtstarter. Insgesamt hat David Raum elf Länderspiele für Deutschland bestritten. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählen:

1x Aufstieg in die 1. Liga mit SpVgg Greuther Fürth

1x U21-Europameister mit Deutschland U21

1x U20-Elite-League-Sieger mit Deutschland U21

1x U21-EM-Teilnehmer mit Deutschland U21

1x U19-EM-Teilnehmer mit Deutschland U19