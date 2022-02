DAZN-Preiserhöhung kann mit einfachem Trick umgangen werden

Von: Marius Epp

Teilen

Niedrigpreise waren einmal: DAZN schlug gewaltig auf. © Jan Huebner/imago

Wer die unter anderem die Champions League sehen will, muss seit dem 1. Februar deutlich mehr bezahlen. Doch es gibt ein völlig legales Schlupfloch.

München - Für Neukunden des Streaminganbieters DAZN gab es zu Beginn des Februars eine saftige Preiserhöhung, die sich aller Voraussicht nach mit etwas Zeitverzögerung auch auf Bestandskunden niederschlagen wird. Statt 14,99€ müssen Sport-Fans künftig 29,99€ für ein monatlich kündbares Abo zahlen. Doch es gibt einen recht einfachen Weg, das zu umgehen.

Der Trick: Bei diversen Discountern gibt es DAZN-Abos per Prepaid-Karte zu kaufen. Aldi* wies beispielsweise darauf hin, dass die Prepaid-Karten nach wie vor zum alten Preis angeboten werden. So ist es möglich, sich für bis zu drei Jahre den günstigeren Preis von 14,99€ pro Monat zu sichern.

DAZN teurer - doch es gibt (noch) ein Schlupfloch

Auch bei Amazon heißt es in den Bedingungen: „Der Gutscheinwert berechtigt zur Nutzung von DAZN für die Dauer gemäß der Anzahl der Gutschein-Monate“. Die Gutscheine lassen sich bis zu drei Jahre im Nachhinein einlösen und sind von nachträglichen Preisänderungen nicht betroffen. Auch über Zusatz-Abos bei MagentaTV und SkyQ lassen sich günstigere Preise für DAZN ergattern.

Video: Neue Abo-Preise bei Streamingdienstanbieter DAZN

Wer die Option mit den Gutscheinen wahrnehmen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Es ist davon auszugehen, dass der Streaminganbieter eher weniger Interesse daran haben wird, dieses Schlupfloch noch allzu lange offen zu halten - und den Verkauf der Gutscheine wohl in absehbarer Zeit stoppt.

DAZN-Abo für Champions League erforderlich

Seit der aktuellen Saison führt für Fußball-Fans eigentlich kein Weg mehr an einem DAZN-Abo vorbei. Fast alle Spiele der Champions League* gibt es nur beim Streamingdienst zu sehen, zudem laufen alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga* bei DAZN. Die Rechte dafür waren teuer, das bekommt nun auch der Fan zu spüren.

Lesen Sie auch „Fürchterliches“ Olympia: Eisschnelllauf-Star zieht heftigen Vergleich - „Das tat auch Hitler“ Aufregung um Nils van der Poel. Der schwedische Eisschnellläufer hat nach der Rückkehr in die Heimat in einem Interview Gastgeber China mit Nazi-Deutschland verglichen. „Fürchterliches“ Olympia: Eisschnelllauf-Star zieht heftigen Vergleich - „Das tat auch Hitler“ Vor dem Anpfiff: DFB-Stürmerin schaut nach, was sie drunter trägt - und muss dann schmunzeln Vor dem Spiel gegen Spanien hat Lea Schüller offensichtlich vergessen, ob sie ihr Trikot anhat. Im Netz sorgt die Szene für Schmunzeln. Vor dem Anpfiff: DFB-Stürmerin schaut nach, was sie drunter trägt - und muss dann schmunzeln

Doch der Blick in andere Länder überrascht: In Deutschland ist Live-Sport im Vergleich zu den Preisen in England, Spanien oder Italien deutlich günstiger*. (epp) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA