DAZN-Kommentator stirbt überraschend mit nur 24 Jahren – „Große Bestürzung und Sprachlosigkeit“

DAZN-Kommentator Christian Scherpe ist mit nur 24 Jahren gestorben.

Der Sport-Kommentator Christian Scherpe vom Streamingdienst DAZN ist mit nur 24 Jahren verstorben. Das teilte sein Heimatverein auf Instagram mit.

München – Christian Scherpe begann erst im November 2022 für DAZN als Kommentator zu arbeiten, kommentierte am 29. Dezember sein allererstes Spiel für den Streamingdienst – Real Betis gegen Athletic Bilbao aus der spanischen Primera División. Nun ist der 24-Jährige gestorben. Das teilte sein Heimat-Fußballverein, der FC Adler Meindorf, auf Instagram mit.

Trauer um DAZN-Kommentator Christian Scherpe – Heimatverein teilt Nachricht vom Tod mit

„Mit großer Bestürzung und Sprachlosigkeit haben wir vom Tod unseres Spielers Christian Scherpe im Alter von nur 24 Jahren erfahren. Christian trat im Alter von vier Jahren dem FC Adler bei, durchlief alle Jugendmannschaften und war in den letzten Jahren ein wichtiges Mitglied unserer Seniorenmannschaften. Christian, wir werden dein Andenken stets in Ehren halten. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei den Angehörigen und Freunden, denen unser tiefstes Mitgefühl gilt. Ruhe in Frieden“, lautet die traurige Botschaft, die der Verein überraschend bekannt gab.

DAZN-Kommentator Christian Scherpe tot – er setzte sich im Casting gegen 500 Mitbewerber durch

DAZN repostete die Nachricht in ihrer Story, aber löschte diese kurze Zeit später wieder, wie Bunte.de berichtet. Scherpe wurde durch ein Casting zum Kommentator bei DAZN. Beim DAZN x Indeed-Kommentatoren-Drafts setzte er sich gegenüber 500 Mitbewerbern durch. „Endlich kann ich es offiziell vermelden. Freue mich ungeheuerlich auf die neue Aufgabe!“, schrieb er am 16. November auf Twitter voller Vorfreude.

Auch nach seinem ersten DAZN-Einsatz schrieb er erst kürzlich am 7. Januar begeistert: „Immer noch ein wenig surreal, wenn ich daran denke, dass ich vergangene Woche mein Debüt am Mikro für DAZN geben durfte. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an jeden, der mich seit meinen Anfängen vor über vier Jahren unterstützt hat!“