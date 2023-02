Noch mehr Fußball: DAZN verkündet Kooperation und konzentriert sich dabei auf „jüngere Generation“

DAZN will weitere junge Fußball-Fans anlocken. Dafür geht der Streamingdienst eine Kooperation ein und bietet künftig auch Spiele als Pay-per-View an. Los geht es mit zwei prominenten Ligen.

München – DAZN weiß nur zu gut, womit sich vor allem die deutschen Sport-Fans locken lassen: Fußball. Wenn irgendwo auf der Welt das runde Leder über den Rasen rollt, wird im Land des viermaligen Weltmeisters fleißig eingeschaltet. Das will sich der Streamingdienst zunutze machen und weitet sein Angebot aus.

Künftig werden über eine Kooperation mit OneFootball, einer 200 Ligen umfassenden Fußball-App, internationale Spiele auch als Pay-per-View abrufbar sein. Den Auftakt machen die Serie A aus Italien und Frankreichs Ligue 1 mit Paris St. Germain und den Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar. Um ein Spiel aus einer dieser beiden Ligen live anzuschauen, werden 3,49 Euro fällig.

DAZN kooperiert mit OneFootball: Zuletzt Kritik wegen Preiserhöhungen

Mit diesem Schritt will DAZN „noch mehr auf die veränderten Sehgewohnheiten der jüngeren Generation“ eingehen. Zuletzt hatte der Streaminganbieter viel Kritik einstecken müssen, weil zunächst die Preise für Bestandskunden angehoben worden waren und wenige Monate später über neu eingeführte Abo-Pakete die Preisschrauben noch einmal angedreht wurden.

Letzteres war offenbar eine Reaktion auf die Ankündigung des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, mit einer Sammelklage auf die Erhöhung reagieren zu wollen. Für ein Fragezeichen ganz anderer Art sorgte DAZN derweil bei seinen Usern im Nachgang des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern (2:4) im Zusammenhang mit den Interviews.

Die Erweiterung des Angebots, das bereits Live-Spiele in der Champions League, der Bundesliga, in LaLiga oder in ausländischen Pokalwettbewerben umfasst, macht es zudem Kunden aus Deutschland und Österreich möglich, über OneFootball kostenlos auf Highlight-Clips der Serie A und der Ligue 1 zuzugreifen. Geplant ist, dass weitere Ligen und Wettbewerbe diesen namhaften Beispielen folgen werden.

DAZN bietet Fußball als Pay-per-View: Chefin hat vor allen jüngere Nutzer im Blick

DAZN-Deutschland-Chefin Alice Mascia betonte: „Ich war schon immer ein Fan von OneFootball und der Art und Weise, wie sie Fußballfans auf der ganzen Welt verbinden, insbesondere unter den jüngeren Nutzern.“ Beide Marken würden „darauf abzielen, die Art und Weise, wie Fans ihren Lieblingssport entdecken und sehen, zu verändern“.

Auch Lucas von Cranach, der Gründer und Geschäftsführer von OneFootball, freut sich auf die Zusammenarbeit: „Dies ist ein wirklich wichtiger erster Schritt, damit wir und DAZN unseren Fans auf der ganzen Welt noch mehr Live-Fußball zu erschwinglichen Preisen bieten können.“ (mg)