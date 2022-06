DAZN tütet Top-Transfer ein: Sportsender verpflichtet Michael Ballack als Experten

Von: Antonio José Riether

Bei ESPN war er bereits über Jahre als TV-Experte tätig, nun verpflichtete DAZN den ehemaligen Nationalmannschafts-Kapitän Michael Ballack.

Ismaning - Der Sportsender DAZN setzte sich in den vergangenen Jahren aufgrund seines vielseitigen Programms und eines vergleichsweise niedrigen Preises von der Konkurrenz ab. Der Streamingdienst konnte jedoch auch mit einer klugen Besetzung bei den Zuschauern punkten. Neben bekannten Fußball-Kommentatoren wie Uwe Morawe oder Marco Hagemann versteht es der Sender jedoch auch, wortgewandte Ex-Profis als Experten einzustellen. Nun präsentierte DAZN mit Michael Ballack sein neues Aushängeschild.

Michael Ballack Geboren: 26. September 1976 in Görlitz Ehemalige Klubs: Chemnitzer FC, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, FC Bayern, FC Chelsea Karriereende: Juli 2012 Länderspiele: 98 (42 Tore)

Michael Ballack startete nach seinem Karriereende bei US-Sender seine Experten-Laufbahn

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft beendete seine aktive Karriere im Sommer 2012 nach zwei Jahren bei Bayer 04 Leverkusen. Im Anschluss an seine erfolgreiche Spielerlaufbahn schlug er einen neuen Berufsweg ein. So war er von 2012 bis 2016 als Fußballexperte für den US-amerikanischen Sportsender ESPN im Einsatz. Während der Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine sowie bei der Weltmeisterschaft in Brasilien fungierte er als Studioexperte für den Sender.

Zuletzt arbeitete Ballack als Fußball-Fachmann für das Telekom-Angebot MagentaTV und begleitete dort die Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Während der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar wird der 45-Jährige, der 2002 mit der Nationalelf im WM-Finale stand, ebenfalls für den Telekom-Sender seine Expertise zum Besten geben.

Michael Ballack startet als Experte bei DAZN: „Möchte die Fans vor den Fernsehern mitnehmen“

Dies hat allerdings keinen Einfluss auf Ballacks künftiges Engagement bei DAZN. Dieser bestätigte am Donnerstag den prominenten Neuzugang, ab dem Saisonstart 2022/23 wird der gebürtige Görlitzer bei den Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga sowie der Champions League zu sehen sein.

Michael Ballack wird neuer Experte bei DAZN. © ULMER/imago-images

„Als Experte auf DAZN möchte ich die Fans vor den Fernsehern mitnehmen, ihnen spannende Einblicke geben und starke Analysen liefern, um sie so für all die schönen Seiten des Fußballs zu begeistern“, wurde der ehemalige Profi, der unter anderem für den FC Bayern und den FC Chelsea spielte, in der entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

Auch der DAZN-Programmchef Michael Bracher freut sich auf den Zuwachs. „Er wird mit seinem immensen Erfahrungsschatz unser Expertenteam sofort verstärken, die Live-Übertragungen auf DAZN bereichern und den Fans sehr viel Freude bereiten. Willkommen, Capitano!“ (ajr)