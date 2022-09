Fährt Mario Götze doch zur WM 2022? „Ist in der Form seines Lebens“

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Bei Eintracht Frankfurt läuft es aktuell für Mario Götze. Vielleicht reicht es sogar für die WM 2022 in Katar. © Jan Huebner/imago

In wenigen Wochen wird Hansi Flick seinen finalen Kader für die WM 2022 benennen. Dabei könnte es ein paar Überraschungen geben.

Frankfurt - Die WM 2022 in Katar steht vor der Tür und Bundestrainer Hansi Flick muss nach den letzten Länderspielen vor dem Turnier schon bald seinen finalen Kader benennen. Gegen Ungarn und England präsentierte sich das DFB-Team nicht in Bestform, weshalb sich einige Außenseiter nun doch noch einmal Chancen ausrechen können.

Einer von ihnen ist Mario Götze, der im Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselte. Schon vor Beginn der Saison hatte Hansi Flick angedeutet, dass der Weltmeister von 2014 eine neue Chance erhalten könne – wenn seine Leistungen stimmen. „Es ist relativ einfach: Er muss Topleistung bringen. Er muss zeigen, dass er fit ist, dass er eine Alternative sein kann für die Spieler, die aktuell bei der Nationalmannschaft sind, die sind auch nicht ganz schlecht“, sagte der Bundestrainer damals.

Vor WM 2022: Sebastian Rode lobt Mario Götze in den höchsten Tönen

Dies hat sich nun bestätigt, der 30 Jahre alte Weltmeister von 2014 spielt bei Eintracht Frankfurt bisher eine sehr gute Saison, hat bereits mehr als 630 Tempoläufe auf dem Konto, so viele, wie sonst niemand in der Bundesliga. Auch Teamkollege und Kapitän von Eintracht Frankfurt, Sebastian Rode, ist voll des Lobes für Götze.

„Ich habe immer gesehen, dass er ein hervorragender Fußballer ist. Dazu ist er jetzt gefühlt von der Fitness her in der Form seines Lebens. Seit wir zusammenspielen, habe ich ihn noch nie so fit gesehen. Das kommt seinem Spiel zugute“, wird Rode in der Bild zitiert. Und der 31-Jahre alte Kapitän der SGE muss es wissen, denn er spiele bereits bei Borussia Dortmund und beim FC Bayern München mit Götze zusammen.

Hansi Flick Fan von Mario Götze – nimmt er ihn mit zur WM 2022?

Die tollen Leistungen von Mario Götze dürften auch Hansi Flick aufgefallen sein. Reicht es nun sogar überraschend für ein Ticket zur WM 2022? Fest steht: Der Bundestrainer ist schon lange Fan des 30-Jährigen – und wollte ihn sogar zum FC Bayern München zurückholen. „Ich hätte ihn auch gerne mal zu Bayern München geholt. Er ist einfach ein Spieler, der gerade im letzten Drittel seine enormen Stärken hat - deswegen wäre er eine gute Ergänzung gewesen“, sagte er kürzlich im Podcast Mehr als ein Spiel der DFB-Stiftungen. Bald wird der Kader für die WM 2022 verkündet, dann herrscht Gewissheit, ob es für Mario Götze gereicht hat. (msb)