DFB-Doku enthüllt Goretzka-Spitze gegen Jogi Löw

Von: Andre Oechsner

Hinter der DFB-Elf liegen fünf düstere Jahre. Mit Blick auf das Debakel bei der WM 2018 kann sich Leon Goretzka eine Spitze gegen Jogi Löw nicht verkneifen.

München – Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steckt in einer veritablen Krise – und das nicht erst seit Kurzem. Begonnen hat das sportliche Fiasko schon mit dem blamablen Ausscheiden in der Gruppenphase bei der WM 2018 in Russland. Leon Goretzka tritt Jahre später gegen Ex-Trainer Jogi Löw nach.

Joachim „Jogi“ Löw Geboren: 3. Februar 1960 (Alter: 62 Jahre), Schönau im Schwarzwald Stationen als Trainer: VfB Stuttgart, Fenerbahce, Karlsruher SC, Austria Wien, DFB Größte Erfolge: Weltmeister, Confed-Cup-Sieger, DFB-Pokalsieger Vereinslos seit: 1. August 2021

WM 2018: DFB-Team schied als Gruppenletzter aus

War das Abschneiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Katar schon arg blamabel, hatte das DFB-Team in der vorhergehenden Ausgabe im Jahr 2018 noch mal einen draufgesetzt.

Während Deutschland in Katar in der Vorrunde immerhin vier Punkte holte, was freilich unterirdisch war, fiel die Gruppenphase in Russland mit drei geholten Zählern sowie dem letzten Platz nach Schweden, Mexiko und Südkorea wesentlich eklatanter aus.

Jogi Löw (l.) wird Jahre nach dem WM-Debakel 2018 von Leon Goretzka kritisiert. © Laci Perenyi via www.imago-images.de

Jahre nach WM-Debakel: Leon Goretzka stichelt gegen Jogi Löw

„Man hatte nicht das Gefühl, dass wer die Leistung bringt, spielt“, findet Leon Goretzka in der „Amazon Prime“-Dokureihe „All or Nothing“, die während der WM 2022 abgedreht wurde, rückblickend kritische Worte in Richtung des damaligen Bundestrainers Jogi Löw. „Dadurch war die ganze Stimmung sehr angespannt. Dann sind wir in der Gruppenphase ausgeschieden, und das auch völlig zu Recht.“

Über welche Besetzung sich Goretzka im Nachklapp unzufrieden zeigt, wird während der entsprechenden Szene nicht ersichtlich. Personalien, über die seinerzeit mit scharfen Worten diskutiert wurde, waren Sami Khedira und Mesut Özil. Auch Thomas Müller stand im Mittelpunkt der Kritik. „Die WM 2018 war für uns als Mannschaft sehr enttäuschend, die Gruppe nicht zu bestehen“, kommentiert Ilkay Gündogan.

Jogi Löw trat nach Fiasko bei WM 2018 zurück

Nach dem Debakel bei dem Fußballgroßereignis in Russland erklärte der damalige Bundestrainer Jogi Löw seinen Rücktritt. Zuvor war er 15 Jahre lang der ranghöchste deutsche Fußballtrainer. Löws größter Erfolg war der WM-Titel 2014 in Brasilien. (aoe)