Führich für Deutschland – Wer ist der Nagelsmann-Debütant?

Von: Jannek Ringen

Julian Nagelsmann hat seinen DFB-Kader für die seine ersten Länderspiele verkündet. Einer der drei Debütanten ist Chris Führich vom VfB Stuttgart.

Frankfurt – Die Zeit von Hansi Flick bei der deutschen Nationalmannschaft ist vorbei. Mit Julian Nagelsmann soll die Euphorie nach Fußball-Deutschland zurückkehren. Für die USA-Reise mit Länderspielen gegen die USA und Mexiko hat der neue Nationaltrainer seinen Kader bekannt gegeben. Darunter befinden sich auch drei Debütanten.

Chris Führich Geboren: 9. Januar 1998 (Alter 25 Jahre), Castop-Rauxel bisherige Vereine: 1. FC Köln, Borussia Dortmund, SC Paderborn, VfB Stuttgart Marktwert: 4 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Die starken Leistungen von Führich werden belohnt

Neben Kevin Behrens und Robert Andrich wurde auch Chris Führich vom VfB Stuttgart für die anstehenden Länderspiele nominiert. Die Schwaben befinden sich nach dem abgewendeten Abstieg auf einem Höhenflug und konnten fünf der ersten sechs Saisonspiele in der Bundesliga gewinnen. Daran hatte auch der Mittelfeldspieler einen wichtigen Anteil.

Zwar steht er aktuell im Schatten von VfB-Angreifer Serhou Guirassy, der mit zehn Treffern in sechs Spielen selbst Harry Kane überstrahlt, jedoch ist er einer der wichtigen Spieler in der Offensive von Sebastian Hoeneß. Zu seinen zwei selbst erzielten Treffern konnte er noch vier weitere auflegen. Damit gehört er zu den besten Scorern seiner Mannschaft.

Chris Führich wurde erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Beim BVB gescheitert – der steinige Weg von Führich zum DFB

Führich ist ein Kind des Ruhrgebiets. Geboren in Castrop-Rauxel erkannte der FC Schalke bereits in jungen Jahren das Talent des Rechtsfußes. Neben dem FC Schalke lief er in der Jugend für Borussia Dortmund, den VfL Bochum und Rot-Weiß Oberhausen auf, ehe er beim 1. FC Köln landete. Nach zwei Jahren beim FC ging es dann in die U23 des BVB.

Dort spielte er sich in den Fokus des SC Paderborn, die ihn in der Saison 2020/21 für ein Jahr ausliehen. Für die Paderborner sammelte er in der 2. Bundesliga 20 Scorer, sodass er, nachdem ihn der SCP fest verpflichtet hatte, gleich weiter nach Stuttgart wechselte. In seinen ersten beiden Saison kam er in 58 Bundesligaspielen auf zwölf Scorer und fiel neben seinem Potenzial auch immer wieder mit vergebenen Großchancen auf. In dieser Saison folgte dann der Durchbruch.

Wo könnte Führich zum Einsatz kommen?

Blickt man auf die Vita von Führich, dann kam der flexibel einsetzbare Mittelfeldspieler schon auf so gut wie allen Positionen im Mittelfeld zum Einsatz. Beim VfB hat er sich jedoch auf der linken Seite festgespielt. Hier weiß er mit seinen Qualitäten im eins gegen eins zu überzeugen und kann sein Tempo ausspielen. Zudem ist er ein guter Standardschütze.

Noch weiß man nicht, wie Nagelsmann die DFB-Elf aufstellen wird. Der 36-Jährige favorisiert zwar ein 4-2-3-1, ließ zum Ende seiner Zeit beim FC Bayern auch immer öfter eine Dreierkette spielen. Führich wäre dementsprechend eine Option für die linke Außenbahn, da er diese Position beim VfB ebenfalls spielt. (jari)