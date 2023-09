Bundestrainer nicht aus Deutschland? Mögliche Flick-Nachfolger aus dem Ausland

Von: Stefan Schmid

Erstmals könnte ein DFB-Trainer nicht aus Deutschland kommen. Einige Namen werden bereits gehandelt, andere würden für eine handfeste Überraschung sorgen.

Frankfurt - In der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main dürften derzeit sowohl Köpfe als auch sämtliche Telefondrähte heißlaufen. Fieberhaft sucht der Verband nach einem neuen Trainer für die Nationalmannschaft der Herren, nachdem Hansi Flick entlassen wurde und Rudi Völler sein erfolgreiches Kurz-Comeback an der Seitenlinie auch als solches beruhen lassen will. Geeignete sowie vereinslose Trainer gibt es einige – und auf einen solchen wird es aufgrund der klammen DFB-Kassen wohl hinauslaufen –, doch nicht alle haben die deutsche Staatsbürgerschaft.

DFB-Präsident Neuendorf: „Keine Tür zu“ – Geht van Gaal durch?

Also erstmals ein ausländischer Trainer für die Fußballnationalmannschaft der Herren? Kein Problem für DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der vor dem erfolgreichen Test gegen Frankreich betonte, dass sich der Verband diesbezüglich keine Denkverbote erteilen würde. „Wir schließen im Moment keine Option aus, ob deutscher oder ausländischer Trainer. Wir schlagen keine Tür zu. Wir lassen diese Option ausdrücklich zu.“

Konkret in dieser Interview-Situation in der ARD wurde Neuendorf auf Louis van Gaal angesprochen, dessen Name beinahe gleichzeitig mit der Entlassung Flicks durch sämtliche Medien geisterte. An prominenten Fürsprechern für das sympathische Feierbiest mangelt es nicht. Für TV-Experte Bastian Schweinsteiger ist der Niederländer gar die Wunschlösung auf den DFB-Trainerposten und auch Philipp Lahm, Schweinsteigers Weltmeisterkollege von 2014, hält weiterhin große Stücke auf den ehemaligen Trainer des FC Bayern München. Und das Wichtigste an der Sache ist, dass auch van Gaal selbst Lust auf den Job zu haben scheint. Gegenüber der Bild sagte er, „ein vielversprechendes Land hat immer noch eine Chance, mich zu überzeugen!“ Gut möglich also, dass bald ein Niederländer beim DFB den Ton angibt – auf Deutsch, versteht sich.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf will nicht ausschließen, dass bald ein Trainer ohne deutschen Pass auf der DFB-Bank sitzen wird. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Zwei erfolgreiche Franzosen sind auf dem Trainermarkt zu haben

Des Deutschen mächtig ist auch Arsène Wenger. Der 73-jährige Franzose stand beinahe 22 Jahre beim FC Arsenal an der Seitenlinie und betreute dabei auch eine Reihe deutscher Nationalspieler. Darunter die Weltmeister Per Mertesacker, Lukas Podolski und Mesut Özil. Mit Serge Gnabry hatte Wenger noch dazu schon einen aktuellen Nationalspieler bei den Gunners unter seinen Fittichen. Eine Nationalmannschaft hat der Franzose, der momentan bei der FIFA als Direktor Entwicklung arbeitet, hingegen noch nicht trainiert und etwaige Gerücht um ein Engagement beim DFB waren bislang auch noch nicht zu vernehmen. Wenger dürfte deshalb eine eher unrealistische Alternative sein.

Neben den rein sportlichen liegt eine Aufgabe des Nationaltrainers auch darin, die Egos diverser Weltstars, oder die sich für solche halten, zu befriedigen. Etwas, was Zinédine Zidane in seiner Zeit als Trainer bei Real Madrid mit Bravour gelungen ist. Mit dem Madrider Starensemble holte Zidane dreimal in Folge die Champions League und wurde unter anderem dafür zweimal zum Weltclubtrainer des Jahres ausgezeichnet. Trotz dieser und vieler weiterer Erfolge ist eine Anstellung beim DFB mehr als unwahrscheinlich, denn der Franzose spricht weder Deutsch noch Englisch.

Kandidaten aus Österreich für den DFB?

Weniger Erfolge als Zidane, aber gesicherte Sprachkenntnisse können zwei Österreicher vorweisen. Einer davon ist Oliver Glasner, der sich mit dem Gewinn der Europa League auf ewig in die Geschichtsbücher der Frankfurter Eintracht eingetragen hat. Der 49-Jährige ist nach seinem Abschied von der SGE derzeit vereinslos, soll sich aber im engeren Kreis um den vakanten Trainerposten bei Olympique Lyon befinden. Oder doch der DFB? Für Glasner, der auf relativ kurze Zeit erfolgreich arbeiten kann, aber über einen längeren Zeitraum oft Probleme in der Befriedung aller Bedürfnisse eines Teams bekommt, könnte der Neun-Monate-Auftrag bis zur Europameisterschaft durchaus reizvoll sein.

Der zweite Österreicher im Bunde ist Ralph Hasenhüttl, der zuletzt über 173 Spiele den damaligen Premier-League-Verein FC Southampton betreute. Dessen Vita liest sich wie ein ständiger Aufstieg und könnte mit einem Engagement als DFB-Trainer seinen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreichen. Über die SpVgg Unterhaching, VfR Aalen und den FC Ingolstadt zog es Hasenhüttl 2016 zu RB Leipzig, wo er fast zwei Jahre in der Bundesliga aktiv war. Danach durfte er sich in England beweisen, dort hielt er die Saints viermal in Folge in der höchsten Spielklasse, ehe er im November 2022 entlassen wurde. Ob der bisherige Werdegang Hasenhüttls den Ansprüchen Völlers und der betrauten DFB-Kommission genügt, ist jedoch in Zweifel zu ziehen.

Oliver Glasner, Louis van Gaal und Zinédine Zidane. Sie alle verbindet, dass sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben und möglicherweise auf dem Stuhl des DFB-Trainers landen könnten. © IMAGO / HJS ; IMAGO / Ulmer/Teamfoto und IMAGO / PanoramiC

Nationalmannschaftstrainer: Liste an namhaften Trainern ist lang

Neben den bereits aufgezählten Trainern sind derzeit noch eine ganze Reihe klangvoller Namen auf den Trainermarkt verfügbar, die zum Teil bereits einige Erfolge nachweisen können. Doch es scheint wenig wahrscheinlich, dass sich die Kommission um Völler, Neuendorf und Hans-Joachim Watzke mit Namen wie Frank Lampard, Graham Potter, Antonio Conte, Sam Allardyce oder gar André Villas-Boas beschäftigt.

Nicht zu vergessen, dass die ausgeschlossenen Denkverbote des DFB zwar ausländische Trainer in die Überlegungen mit einschließen, deutsche Übungsleiter aber nicht ausgeschlossen sind. So gilt neben van Gaal und Glasner allen voran Julian Nagelsmann, zu dem bereits Kontakt aufgenommen geworden sein soll, als Favorit für die zu besetzende Stelle. (sch)