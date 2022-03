Der Bayern-Block schrumpft weiter: Serge Gnabry fällt krankheitsbedingt aus

Serge Gnabry © IMAGO/Peter Hartenfelser

Vor den ersten Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr schrumpft der Bayern-Block weiter.

Frankfurt/Main - Der Bayern-Block schrumpft vor den ersten Länderspielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Jahr weiter. Offensivakteur Serge Gnabry musste das DFB-Team am Mittwoch wegen Grippe-Symptomen verlassen und fällt für die anstehenden Testspiele gegen Israel und die Niederlande aus, wie der DFB in Frankfurt am Main vor dem Training mitteilte. Bei dem Münchner seien alle Corona-Tests in den vergangenen Tagen aber negativ gewesen, sagte ein Verbandssprecher.

Bundestrainer Hansi Flick nominierte für Gnabry den Dortmunder Julian Brandt nach. Er sollte im Laufe des Tages zur Mannschaft stoßen. Vor der Nominierung des ersten Länderspiel-Aufgebotes 2022 hatte Flick vom FC Bayern schon Abwehrspieler Niklas Süle (Muskelfaserriss) und Mittelfeldakteur Leon Goretzka aus seinen Planungen streichen müssen. Goretzka hat zwar langwierige Knieprobleme inzwischen überwunden, aber noch nicht wieder gespielt. Der vierte Bayern-Ausfall ist Joshua Kimmich. Der Mittelfeldspieler ist wegen der bevorstehenden Geburt seines dritten Kindes erstmal nicht zur Nationalelf gereist.

Bei der Übungseinheit neben dem Stadion von Eintracht Frankfurt waren am Mittwochvormittag ansonsten alle 22 verfügbaren Akteure dabei. (dpa)