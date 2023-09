„Desaster, Willkür“: Kovac flippt auf Pressekonferenz aus – er spricht vielen Fans aus der Seele

Von: Jan Oeftger

Teilen

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac ist mit einer Regel im Fußball unzufrieden. Dazu findet er deutliche Worte und hat auch eine klare Forderung.

Wolfsburg – Für Niko Kovac und den VfL Wolfsburg steht in der Fußball-Bundesliga am Wochenende ein Topspiel bei Borussia Dortmund an. Unter der Woche hat der Wölfe-Trainer das Champions-League-Spiel des kommenden Gegners verfolgt. Dabei ist ihm eine Sache besonders missfallen. Das hat er auf der Pressekonferenz deutlich gemacht.

Niko Kovac Geboren: 15. Oktober 1971 (51 Jahre alt) in Berlin Position: Cheftrainer Verein: VfL Wolfsburg Vorherige Stationen: AS Monaco, FC Bayern, Eintracht Frankfurt

Wolfsburg-Trainer Kovac möchte alte Handspiel-Regel zurück

Streitpunkt einmal mehr ist die Handspiel-Regelung. Daher fordert Kovac nun: „Back to the roots, zurück zum Ursprung - das ist am besten. Jeder wusste, was Sache ist.“ Er wünscht sich, dass ein Handspiel nur gepfiffen wird, „wenn eine klare Absicht unterstellt wird“.

Eine solche würden Dortmunds Niklas Süle wohl die wenigsten unterstellen, als er gegen Paris Saint-Germain den Ball an den Arm bekam. Dennoch gab der Schiedsrichter einen Handelfmeter. Diesen Pfiff nimmt Kovac als Anlass für seine Kritik. Die Handspiel-Regelung bezeichnet der frühere Bayern-Trainer als „Desaster“.

Niko Kovac ist mit der Handspiel-Regelung sehr unzufrieden. © IMAGO/O.Behrendt

„Das ist Willkür“ – Kovac sieht Hand-Regel nicht klar genug gefasst

Um sein Unverständnis auszudrücken, greift Kovac zu einer in diesem Zusammenhang kuriosen Wortwahl: „Das hat kein Hand, das hat kein Fuß mehr. Das ist Willkür.“ Die reformierte Regelung besagt, dass Faktoren wie die Vergrößerung der Körperfläche miteinbezogen werden müssten. Es zählt nicht mehr einzig die Absicht.

Deswegen könne man sich „auf nichts festlegen. Es ist Va banque, wie Würfeln. Heut so, morgen so. Der eine pfeift es so, der andere gar nicht“, ärgert sich Kovac. „Ich verstehe die Handspiel-Regel genauso wenig wie jeder andere auch. Ich muss immer wieder nachfragen beim vierten Offiziellen. Ich verstehe es auch nicht und lerne immer wieder neu dazu.“

Alle Bundesliga-Torschützenkönige seit 2010 Fotostrecke ansehen

Handspiel-Zoff: Schiedsrichter zählen für Kovac ebenfalls zu den Leidtragenden

Mittlerweile müsse man trainieren, die Gegenspieler am Arm oder der Hand zu treffen, um einen Elfmeter zugesprochen zu bekommen. „Wir machen den Fußball kaputt!“, wählt der Trainer deutliche Worte.

Kovac stellt jedoch auch klar, dass seine Kritik nicht an die Schiedsrichter adressiert ist. „Das Problem sind nicht die Schiedsrichter. Die müssen nur umsetzen, was denen vorgegeben wird“, ordnet er ein. „Die sind auch die Leidtragenden.“ (jo)