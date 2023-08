Hamann wettert nach Kuss-Skandal gegen Rubiales: „Der Mann hat im Fußball nichts verloren“

Von: Melanie Gottschalk

Der Kuss-Skandal nach dem Finale der Frauen-WM sorgt weiter für Schlagzeilen. Auch Didi Hamann findet deutliche Worte.

München – Didi Hamann ist für seine deutlichen Worte bekannt. Der ehemalige Spieler des FC Bayern und heutige TV-Experte hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg, auch zu dem Kuss-Skandal nach dem Finale der Frauen-WM hat Hamann einiges zu sagen. Im Blickpunkt steht dabei natürlich der spanische Fußball-Verbandsboss Luis Rubiales.

Dietmar „Didi“ Hamann Geboren am: 27. August 1973 (Alter 50 Jahre), Waldsassen Profi-Stationen: FC Bayern München, Newcastle United, FC Liverpool, Manchester City, Milton Keynes Dons Aktueller Job: TV-Experte

Didi Hamann wettert gegen Luis Rubiales

„Dieser Mann hat im Fußball nichts verloren“, wetterte der 50 Jahre alte Sky-Experte. Am Samstag hatte der Weltverband FIFA Rubiales, der sich auf einer außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes am vergangenen Freitag geweigert hatte, zurückzutreten, für 90 Tage vorläufig gesperrt.

Rubiales habe den Eklat mit seiner Vorgehensweise und seinem Kuss auf die Lippen der Weltmeisterin Jennifer Hermoso bei der WM-Endspiel-Siegerehrung ausgelöst. „Das war seine Aktion. Sie hat dazu nichts beigetragen. Wenn du das mit einer Arbeitskollegin machst oder wenn du das auf der offenen Straße machst, dann kriegst du eine Strafanzeige und hast ein richtiges Problem. Warum sollte das bei dem spanischen Präsidenten etwas anderes sein?“, sagte Hamann.

Ex-Bayern-Star Didi Hamann findet deutliche Worte für den Vorstandsboss des spanischen Fußballs, Luis Rubiales. © Montage: Sven Simon/Sports Press Photo/imago

Didi Hamann findet deutliche Worte für Rummenigge und Co.

Es hätten sich einige Leute aus dem Sport dazu gemeldet und versucht, „das zu verharmlosen. Wenn ich diese Statements höre, kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil einzig die Frau entscheidet: Sie hat gesagt, das war nicht gewollt“, betonte Hamann. Unter anderem hatte sich auch Ex-Bayern-München-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Wort gemeldet und versucht, das Geschehene zu verharmlosen.

Am Rande der „Sport Bild“-Awards hatte Rummenigge zu Beginn der Woche gesagt: „Wenn man Weltmeister wird, ist man emotional. Und was er da gemacht hat, ist – sorry, mit Verlaub – absolut okay.“ Auch er erntete dafür reichlich Kritik.

Hamann kann sich indes nicht nur einen Frauen-Boykott, den die Weltmeisterinnen am Freitag ankündigten, wenn Rubiales nicht von seinem Posten zurücktritt, vorstellen: „Ich würde mir wünschen, dass die spanische Nationalmannschaft sagt, auch die der Männer, solange spielen wir nicht.“ Auch der spanische Männer-Nationaltrainer Luis de la Fuente und Frauen-Weltmeister-Coach Jorge Vilda hatten sich im Übrigen von Rubiales am Samstag distanziert. (msb/dpa)