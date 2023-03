Erste Hilfe aus München: Sie macht die DFB-Stars fit

Von: Manuel Bonke

Der DFB verpflichtete die Ärztin Silja Schwarz aus München für die medizinische Abteilung. Tim Meyer hörte zuvor aus freien Stücken beim Verband auf.

Frankfurt – Die Arztpraxis von Dr. Silja Schwarz in der Münchner Perusastraße unweit des Marienplatzes ist diese Woche geschlossen. Erst ab Montag herrscht dort wieder Patientenbetrieb. Bis dahin ist die Ärztin noch mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs, denn Schwarz ist seit kurzem die neue Teamärztin des DFB. Sie folgt damit auf Tim Meyer, der nach 21 Jahren Anfang 2023 freiwillig als Mannschaftsarzt aufhörte.

„Meine Wertschätzung für den Menschen und den Mediziner Tim Meyer ist riesig. Seine Expertise und sein Know-how haben mich immer wieder verblüfft. Er wird uns fehlen als Arzt – und auch als Ratgeber sowie interessanter und kluger Gesprächspartner“, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach Meyers Rückzug.

Der DFB vermeldet einen Neuzugang in seiner medizinischen Abteilung. © Neundorf/imago

Neue Ärztin des DFB bringt viel Erfahrung mit

Diese Lücke soll nun Schwarz stopfen. Die Internistin arbeitete zuvor für den Eisschnelllaufverband, kennt sich also mit Leistungssportlern aus und berät ihre Sportler-Patienten darüber hinaus auch in Sachen Ernährung. Ihre eigene Praxis in München besitzt sie seit dem Jahr 2016.



„Ich möchte in einem guten Austausch und konstruktiven Miteinander mit den medizinischen Abteilungen der Vereine und des gesamten DFB dazu beitragen, dass unsere Spieler bei der Nationalmannschaft weiterhin perfekte Bedingungen für den sportlichen Erfolg vorfinden“, wird Schwarz auf der Internetseite des Verbands zitiert.

Musiala erster Patient von Schwarz beim DFB

Ihr Vorgesetzter – zumindest beim DFB – ist ebenfalls ein bekanntes Münchner Gesicht: Dr. Jochen Hahne. Der Mannschaftsarzt des FC Bayern ist bereits seit 2015 beim Verband als Orthopäde tätig. Der Unfall-Chirurg übernimmt die Leitung der medizinischen Abteilung der A-Nationalmannschaft der Männer. Beide werden in Zukunft eng zusammenarbeiten, um der Nationalmannschaft eine einwandfreie medizinische Versorgung zu gewährleisten. „Die beste Entscheidung wird am Ende im Team getroffen“, sagte Hahne einst im Bayern-Podcast.

Die erste schwere Entscheidung musste das neue Ärzte-Duo bereits wenige Tage nach ihrem Einstand treffen: Jamal Musiala (20) musste wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel bereits zu Beginn der Länderspielmaßnahme nach Hause nach München geschickt werden. (Manuel Bonke)