Matthäus und Fans fordern: Begriff „Die Mannschaft“ muss weg! Bierhoff gesprächsbereit – Flick dagegen

Von: Christoph Gschoßmann

Könnte auch ohne den polarisierenden Begriff „Die Mannschaft“ auskommen: DFB-Direktor Oliver Bierhoff. © Christian Charisius/dpa

„Die Mannschaft“ - seitdem der Begriff eingeführt wurde, hat er nicht gerade für Begeisterung bei den deutschen Fußball-Fans gesorgt. Wird er bald abgeschafft?

München - Muss der Begriff „Die Mannschaft“ abgeschafft werden? Unter den deutschen Fußballfans und Verantwortlichen scheint sich eine klare Meinung abzubilden - und nun könnte auch Bewegung in die Sache kommen, da sich selbst Teammanager Oliver Bierhoff gesprächsbereit zeigt.

Zuletzt hatte Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus in der Bild die Abschaffung des Titels gefordert. So sagte der gebürtige Franke: „,Die Mannschaft‘ steht normal für eine Einheit. Das war Deutschland zuletzt weder auf dem Platz bei den enttäuschenden Turnier-Auftritten, noch im Verband. Es werden nun auf allen Ebenen neue Wege beschritten. Deswegen wäre es gut, einen neuen Namen zu erfinden, Frische reinzubringen.“

Am Trainingsplatz in Herzogenaurach ziert der weiße Schriftzug „Die Mannschaft“ noch wie selbstverständlich eine schwarze Werbebande auf Höhe der Mittellinie. Doch selbst Bierhoff könnte „damit leben“, sollte das DFB-Präsidium den Daumen über der Bezeichnung senken, wie er im Spiegel bestätigte. Der Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie gilt als Schöpfer des 2015 auf dem Höhepunkt der Weltmeister-Euphorie eingeführten Slogans. Doch auch er kann das immer lautere Gegrummel im Verband nicht mehr ausblenden.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke: „Dieser Begriff ist mir zu abgehoben“

„Dieser Begriff ist mir zu abgehoben“, sagte DFB-Vize Hans-Joachim Watzke kürzlich, „es ist respektlos gegenüber allen anderen erfolgreichen Mannschaften.“ Dabei müsse der Verband „bodenständiger werden“.

Er „hänge nicht“ an der Wendung, sagte Bierhoff und ergänzte in Richtung all der lästigen Traditionalisten spitz: „Wenn jemand bessere Vorschläge hat, was wir auf den Bus schreiben können, darf er sie gerne unterbreiten.“ Adlerträger? Die Schwarz-Weißen? Hansis Horde? Zugegeben: keine Alternativen. Auch ein Blick auf die sozialen Medien verrät, dass die meisten, die sich dazu äußern, gegen den Begriff sind und ihn abschaffen wollen. Stimmen für „Die Mannschaft“ sucht man scheinbar vergebens. „Man sollte ‚Die Mannschaft‘ doch einfach wieder Nationalmanschaft nennen“, schreibt ein Twitter-User beispielsweise.

Schon nach dem WM-Desaster 2018 war „Die Mannschaft“ auf den Prüfstand gekommen. Viele brachten die Betitelung mit missglückten Marketing-Aktionen wie „Best neVer rest“ oder „#zsmmn“ in Verbindung. „Das ist kein Label“, hält Bierhoff dagegen, die DFB-Elf werde nunmal im Ausland häufig so bezeichnet. Analog zur „Equipe“ bei Weltmeister Frankreich oder „La Squadra“ von Europameister Italien.

Hansi Flick widerspricht Matthäus: „Für mich ist es ‚Die Mannschaft‘“

Eher pro „Die Mannschaft“ scheint Bundestrainer Hansi Flick eingestellt zu sein. So sagte er: „Ich kann nur sagen: Für mich ist es ‚Die Mannschaft‚, weil auch jeder Einzelne ein Stück Deutschlands ist und jeder einzelne auch gerne für diese Nation spielt“, äußerte der Bundestrainer.

„Man gibt jedem Kind einen Namen. Ich glaube nicht, dass der Name ‚Die Mannschaft‚ - oder was auch immer - letztendlich dazu beiträgt, ob wir Erfolg haben oder nicht Erfolg haben“, sagte Flick.

Zu der gerade geführten Diskussion in Deutschland falle ihm darum auch „nichts ein“, bemerkte Flick: „Es geht an dem Ganzen vorbei. Wir sind stolz darauf, ob Trainer oder Spieler, für Deutschland arbeiten zu dürfen. Das soll im Fokus stehen.“ Zuletzt spielte man beim Fußball-Klassiker zwischen Italien und Deutschland am Samstagabend 1:1 - auch wenn das vor den TV-Geräten im Land kaum jemand zu interessieren schien.

Was steht also künftig auf dem DFB-Bus? Ein Twitter-User hilft mit einem Vorschlag: „Ich fände ein „Flicksbus“-Wortspiel anstelle von „Die Mannschaft“ übrigens grandios.“ (cg mit dpa und sid)