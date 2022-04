Deutsche Riem Hussein wird als Schiedsrichterin bei der Europameisterschaft in England auf dem Platz stehen

Die deutsche Schiedsrichterin wird im Sommer bei der Frauen-Europameisterschaft auf dem Platz stehen. © foto2press/Oliver Baumgart / IMAGO

Riem Hussein hat es in den Kreis der Schiedsrichterinnen für die Frauen-Europameisterschaft im Sommer in England geschafft.

Hamburg - Die Deutsche Riem Hussein gehört zum Kreis der zwölf Schiedsrichterinnen, die die 31 Spiele der Frauen-Europameisterschaft im Sommer in England leiten werden. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Dienstag weiter mitteilte, wird neben der 41 Jahre alten Bad Harzburgerin und den anderen weiblichen Referees auch Emikar Calderas Barrera aus Venezuela Teil des EM-Teams sein. Das Kontinentalturnier findet in diesem Jahr vom 6. bis 31. Juli statt.

Im Gegenzug soll eine noch nicht benannte europäische Referee-Crew Spiele bei der Copa América Femenina im Juli in Kolumbien leiten, hieß es in der Verbandsmitteilung weiter.

Zudem gab die UEFA bekannt, dass erstmals bei einer Frauen-EM der Videoassistent zum Einsatz kommen wird. Aus Deutschland sind die Bundesliga-Unparteiischen Christian Dingert und Harm Osmers für den Videobeweis-Einsatz vorgesehen. (dpa)